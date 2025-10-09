Lo que necesitas saber: La secuela live action del famoso videojuego de Mojang Studios se estrenará el 23 de julio de 2027.

¡Por fin! Tras el éxito de la película película live action de ‘Minecraft, Warner Bros. Pictures ya reveló la fecha en la que llegará a cines la secuela de la cinta que fue protagonizada por Jack Black y Jason Momoa.

Este es el grupo que tendrá que salvar a Steve en la película de ‘Minecraft’/Foto: Warner Bros.

¡La segunda película de ‘Minecraft’ ya tiene fecha de estreno!

¡Buenas noticias amantes de Minecraft! Ya se confirmó que tendremos una segunda entrega de la película taquillera que protagonizaron Jack Black y Jason Momoa (esa que causó gritos y caos en salas de cines).

Ya tenemos fecha de lanzamiento… y aunque si habrá que esperar un rato, ya puedes ir anotándolo en tu calendario, pues la secuela live action del famoso videojuego de Mojang Studios se estrenará el próximo 23 de julio de 2027.

Lo mejor de todo es que el anuncio vino acompañado del primer póster de la nueva entrega. En ella podemos ver dos picos de piedra, uno de ellos parece estar encantado, encima de la legendaria mesa de crafteo.

Póster de la película de Minecraft 2 // X:@AMinecraftMovie

Compartirá taquilla con Los Simpson

Aunque aún no se han dado detalles sobre la historia que veremos en esta secuela, lo que sí sabremos es esta nueva película de ‘Minecraft’ compartirá taquilla con Los Simpson.

Y es que hace unos días, Disney había confirmado el estreno de la segunda película de la familia amarilla y se estrenará también el 23 de julio de 2027.