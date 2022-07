Estas son las películas de ‘Spider-Man’ que llegan a Disney+ (y cuándo podrás verlas)

No importa si es con Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland… una película de Spider-Man siempre se disfruta y bueno, ahora podremos armar el maratón arácnido en Disney+.

Oh, sí. Varias de las diferentes cintas del personaje insignia de Marvel Cómics llegan a dicha plataforma de streaming en este mes de julio, ahí nomás para que los fans se organicen para verlas de corrido. Y ahora que el clima han estado como para quedarse en casa, que mejor que estas entregas para pasar los días.

Foto: Especial.

Estas son las películas de ‘Spider-Man’ que le caen a Disney+

Ya han pasado seis meses, tal vez un poco más, desde que se estrenó Spider-Man: No Way Home y aún nos emociona todo el asunto de cómo se abrió el multiverso, permitiéndonos ver el épico encuentro de los tres diferentes Peter Parker que han llegado al cine: nuestros queridos y ya mencionados Tobey, Andrew y Tom.

Pues bien, digamos que ahora la historia se repite ya que varias de las cintas de cada uno de estos héroes arribará a Disney+. Los largometrajes arácnidos que llegan a este servicio de streaming son Spider-Man y Spider-Man 2 de Sam Raimi (esas en las que vimos al Duende Verde y al Doctor Octopus por primera vez); The Amazing Spider-Man 1 y 2 (The Rise of Electro); y por último Spider-Man: Homecoming de la saga protagonizada por Holland.

Ahora sí, apunten el dato: Todas estas películas estarán disponible en Disney+ a partir del próximo viernes 8 de julio. Así que si no tienen plan para ese fin de semana, pues un maratón de Spidey no estaría nada mal, ¿no lo creen?

Foto: Marvel Studios/Sony Pictures

Entrevista con el elenco de ‘No Way Home’

Ya que andamos en esas recordando lo épica que fue Spider-Man: No Way Home, por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con Tom Holland respecto a esa cinta.

El actor británico nos platica un poco sobre el futuro de su personaje, cómo ha ido evolucionando él mismo de la mano de este Peter Parker y lo que le gustaría que se hiciera con la saga de cara a próximas entregas. Aquí les dejamos toda la charla.