Lo que necesitas saber: El episodio final de Stranger Things 5 se estrenará el 31 de diciembre del 2025 a nivel mundial y a la misma hora.

¡La espera terminó! Por fin pudimos ver los primeros episodios de Stranger Things 5, en Navidad disfrutamos del Volumen 2. Y ahora, justo en fin de año se viene lo mero bueno; el estreno del Episodio Final.

Temporada 5 de Stranger Things // Fotografía Nettflix

Fecha de estreno del Volumen 2 de Stranger Things 5

Desde hace un mes pudimos ver los primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things y acá te dejamos las fechas de estrenos de los capítulos pendientes:

Volumen 1: 26 de noviembre a las 7:00 PM MX

Volumen 2: 25 de diciembre a las 7:00 PM MX

Episodio final: 31 de diciembre a las 7:00 PM MX

En la primera parte pudimos ver cuatro capítulos, para este Volumen 2 tendremos tres episodios más y el episodio final llegará el último día del año.

Y por si te lo preguntabas, el estreno será simultáneo en todo el mundo, así que no habrá que cuidarse de spoilers.

Temporada 5 de Stranger Things // YouTube: Netflix (captura de pantalla).

¿Dónde ver la temporada 5?

Al igual que todas las temporadas pasadas, esta última entrega estará disponible en Netflix.

Tráiler oficial de Stranger Things 5

Netflix reveló el tráiler del volumen 1 de Stranger Things 5 y sin duda nos ha dejado con las ganas de verla toda. Acá te lo dejamos por si no lo haz visto:

Los 8 capítulos de la temporada 5

Eso sí, antes de ver los últimos episodios de Stranger Things, los títulos de cada capítulo ya nos dan algunas pistas de lo que tratará esta nueva entrega, además de algunas incógnitas que quedan pendientes por resolver.

Estos son los últimos 8 episodios:

Episodio 1 “El rastreo”

Episodio 2 “La desaparición de…”

Episodio 3 “La trampa del arco giratorio”

Episodio 4 “Hechicero”

Episodio 5 “Jock impactante”

Episodio 6 “Fuga de Camazotz”

Episodio 7 “El Puente”

Episodio 8 “El lado correcto hacia arriba”



Temporada 5 de Stranger Things // YouTube: Netflix (captura de pantalla).

Reparto de la última temporada de Stranger Things

Además del regreso de los actores principales, a esta temporada final se suman al reparto Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton. Aquí te dejamos el elenco completo:

Winona Ryder

David Harbour

Finn Wolfhard

Millie Bobby Brown

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Noah Schnapp

Sadie Sink

Natalia Dyer

Charlie Heaton

Joe Keery

Maya Hawke

Priah Ferguson

Brett Gelman

Cara Buono

Jamie Campbell Bowe

Grabaciones de la temporada 5 de Stranger Things // Fotografía Netflix

Y… ¿De qué tratará la última temporada?

Aunque Netflix se ha guardado muchos detalles sobre la trama, con los nuevos avances vemos que la temporada mostrará lo qué pasa en Hawkins tras la batalla que vimos en la cuarta temporada.

Y si, esta es la batalla final. Veremos todas las respuestas sobre el origen del Upside down y el destino de nuestros protagonistas. ¿Emocionados?