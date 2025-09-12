Lo que necesitas saber: Se creía que la secuela de Super Mario Bros sería Super Mario World... pero no. Ya queda confirmado.

Hoy Nintendo reveló los próximos lanzamientos de juegos y demás cositas del Nintendo Switch… y, aprovechando el viaje, anunció la película que habrá de Super Mario Galaxy.

Imagen oficial de la película de ‘Super Mario Bros.’/Foto: Universal Pictures

Mismo cast de Super Mario Bros

Para anunciar la película de Super Mario Galaxy, Nintendo nomás compartió un video de no más de un minuto de duración… sin embargo, suficiente para emocionar a los fans del histórico videojuego.

En el clip, no se ve más que a Mario Bros echándose una jeta debajo de un árbol. De ahí, una mariposista amarilla nos lleva por paisajes y nos presenta personajes que, posiblemente, veremos en la película.

Para el ojo común, lo que vemos en este primer adelanto de la película de Super Mario Galaxy es similar a lo que vimos en la cinta de Super Mario Bros… sin embargo, el ojo especializado asegura que la estética que está ante nuestros ojos conecta con el videojuego.

Foto: Nintendo/Illumination/ Universal Pictures

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy?

Habrá que creer… mientras, pues queda descartado lo que en algún momento se difundió: que la próxima película de Super Mario Bros iba a ser Super Mario World… basada en el popular videojuego del Super Nintendo.

Chris Pratt, Super Mario Galaxy / Captura de pantalla

En 2024, el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, adelantó que la secuela de Super Mario Bros llegaría el 24 de abril de 2026… ahora que se confirma que la película será Super Mario Galaxy se estrenara en abril del año que viene. Así nomás.

Anya Taylor-Joy, Super Mario Galaxy / Captura de pantalla

Y bueno, el cast sigue siendo el mismo: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi) y Jack Black (Bowser)… ahhhhh y Keegan-Michael Key (Toad).