Lo que necesitas saber: Las finales de la NBA comienzan el 3 de junio

Los New York Knicks están de regreso en la finales de la NBA, después de 27 años. El equipo de Manhattan borró de la duela a los Cavaliers de Cleveland en la final de la Conferencia del Este en solo cuatro partidos y ahora esperan al ganador entre los Oklahoma Thunder y los San Antonio Spurs, contra los cuales de hecho jugaron sus últimas finales.

Los Cavaliers simplemente no estuvieron a la altura y Knicks fueron mucha pieza, pues en los cuatro juegos la diferencia en la pizarra siempre terminó con más de 10 puntos de diferencia.

Los Knicks son campeones de la Conferencia del Este

Los Knicks podrían cobrar revancha ante los Spurs

La última vez que los Knicks jugaron las finales de la NBA fue en la temporada 1998-99 y cayeron fácilmente ante los Spurs de Tim Duncan, en solo cinco juegos, así que en caso de que San Antonio doblegue al Thunder se repetirán aquellas finales.

Para llegar al último título de los Knicks hay que remontaros a la temporada 1973, cuando la quinteta liderada por Walt Frazier venció en cinco juegos a los Lakers de Wilt Chamberlain y desde entonces New York llegó a dos finales más, en 1994 y 1999.

Los Knicks de 1973 / NBA

La primera de ellas fueron derrotados en siete juegos por los Rockets Houston y en 1999 por los Spurs, que hasta entonces no tenían ninguna corona y ahora acumulan cinco, mientras que los Knicks se han quedado en dos.

Spurs o Thunder, el rival de los New Yorrk Knicks en las finales de la NBA

Las finales de la Conferencia del Oeste tienen empatados al Thunder y a los Spurs 2-2, así que esta serie se definirá al menos en seis juegos, así que tendremos que esperar por lo manos al 28 de mayo para conocer al rival de los new York Knicks, pero en caso de que en el Oeste se extiendan hasta el séptimo juego tendremos que esperar al sábado 30.

Oklahoma y San Antonio definirán al rival de los Knicks / FB San Antonio Spurs

¿Cuándo inician las finales de la NBA?

Las finales de la NBA inician el miércoles 3 de junio y en caso de que sea necesario irnos al séptimo juego conoceremos al campeón el 19 de junio, o sea que a partir del quinto juego las finales de la NBA se empalmarán por completo con el Mundial de futbol en México, Estados Unidos y Canadá.

Por cierto, este año la transmisión de las finales de la NBA irán por Prime Video y podrás ver los juegos gratis en la NBA House durante los tres primeros juegos, con previo registro. Por acá te contamos más sobre la NBA House.