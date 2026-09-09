Hay dos próximos documentales sobre dos de las figuras más populares del mundo de la tecnología en Silicon Valley: Elon Musk y Elizabeth Holmes. Y las ficciones no se quedan atrás, pues habrá dos películas sobre otras dos figuras que ya llevan sus buenos años navegando el mundo de la política: Sam Altman y Mark Zuckerberg.

En el Festival de Venecia se estrenó un documental sobre el hombre más rico del mundo. Y en Telluride se estrenó un documental secreto sobre una de las empresarias más destacadas de Silicon Valley. Luego, Luca Guadagnino estrenará su última película sobre un techbro que nos asusta.

Aaron Sorkin está de regreso con la secuela-no-secuela de The Social Network que vuelve a poner en el mapa a uno de esos millonarios que pretenden que nadie sabe lo que realmente pasa con el algortimo de las redes sociales.

Eso quiere decir que la nueva obsesión de Hollywood son todas esas figuras complejas y a veces perversas que buscan administrar el mundo. Ya saben, como Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg y una que falló en el intento, pero ha dado mucho de qué hablar: Elizabeth Holmes.

Elon Musk // Foto: Shutterstock.

¿Por qué Hollywood está mirando a Silicon Valley?

Con Musk, el documental del ganador del Oscar Alex Gibney y la presentación sorpresa de You Can See Everything, de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, sobre Elizabeth Holmes, más Artificial, de Luca Guadagnino, y The Social Reckoning, de Sorkin, ya es más que evidente el tema recurrente de la temporada.

The Hollywood Reporter justamente escribió sobre esto. Y nos pareció bastante interesante cómo las nuevas producciones comparten una “preocupación”: la forma en que la tecnología convirtió a algunos de sus empresarios más poderosos en figuras capaces de influir en la política, la economía y la sociedad.

La coincidencia cobra todavía más fuerza porque estas películas llegan mientras la inteligencia artificial, las redes sociales y las grandes compañías tecnológicas ocupan cada vez más espacio en el debate público.

‘The Social Reckoning’, la secuela de ‘The Social Network’ de Fincher / Foto: Sony Pictures

Elon Musk se convierte en el nuevo protagonista de Alex Gibney

El caso más reciente es Musk, una película de aproximadamente tres horas y 45 minutos en la que Alex Gibney reconstruye el ascenso del empresario, desde sus primeros proyectos tecnológicos hasta su transformación en una de las personas con mayor poder e influencia del mundo.

Musk rechazó participar directamente en el documental. Ante su negativa a conceder una entrevista, Gibney recurrió a un avatar digital del empresario y utilizó declaraciones que el propio Musk realizó a lo largo de los años. La decisión se convirtió en uno de los elementos más comentados de la película.

Gibney tampoco busca construir otro retrato del clásico emprendedor tecnológico. El director explicó que la historia de Musk le recuerda a otros personajes que ha investigado, entre ellos Elizabeth Holmes y los responsables de Enron. En todos estos casos, Gibney encuentra una relación entre la riqueza, el poder y la construcción de una narrativa empresarial capaz de convencer al público.

Elizabeth Holmes y “¿por qué te engañaría?”

La historia de Holmes, fundadora de Theranos y condenada por fraude, tendrá un tratamiento mucho más peculiar en You Can See Everything.

Nathan Fielder y Lance Oppenheim dirigieron el documental, que comenzó como un proyecto aparentemente íntimo sobre Holmes antes de convertirse en una producción de varios años. La película sorprendió al público con una presentación en el Festival de Telluride.

La historia de Holmes ya había encontrado espacio en la televisión y el cine, pero You Can See Everything propone una nueva aproximación a la empresaria y al escándalo de Theranos.

OpenAI y el despido Sam Altman

La tendencia no termina con los documentales. En Artificial, Luca Guadagnino dramatiza la crisis que provocó la salida temporal de Sam Altman de OpenAI, quien volvió como CEO de la empresa que fundó cinco días después.

Andrew Garfield interpreta al empresario junto a un elenco bastante extenso en el que veremos a figuras como la del mismo Elon Musk y uno que otro ganador de un Nobel. La película llegará a los cines en Navidad.

The Social Reckoning y los algoritmos

Por otro lado, Aaron Sorkin regresará al universo de The Social Network con The Social Reckoning. La película abordará las consecuencias de las revelaciones de una empleada de Facebook sobre los efectos perjudiciales de las plataformas sociales. En concreto, todo lo relacionado con el algoritmo y su capacidad de influir y manipular a la audiencia, sobre todo a los jóvenes.

Jeremy Strong toma al personaje de Mark Zuckerberg junto a un elenco enorme que suma a Mikey Madison y Jeremy Allen White.

Hollywood encontró una nueva fuente de historias

Así, mientras Hollywood durante años encontró sus grandes historias en políticos, músicos, deportistas y celebridades, 2026 parece convertir a los multimillonarios tecnológicos en sus nuevos protagonistas.

Entre documentales y películas de ficción, Silicon Valley ofrece a Hollywood una nueva generación de historias sobre poder, dinero, ambición y tecnología. Y quizá esa combinación explique por qué los grandes nombres de la industria tecnológica comienzan a ocupar el mismo espacio que durante décadas dominaron las estrellas de Hollywood.