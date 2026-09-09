Netflix presentó el primer avance de El Círculo. La historia sigue a cuatro amigos de toda la vida cuya relación queda en peligro tras la filtración de un video.

A partir de este momento, secretos, chantajes y ambiciones comienzan a salir a la luz, poniendo a prueba la confianza que los ha mantenido unidos tantos años.

El Círulo Poster Oficial // Foto: Netflix

Un video que podría destruirlo todo

El Círculo está basada en Los Corruptores, novela de Jorge Zepeda Patterson, lo que comienza como una filtración pronto se convierte en una red de chantajes que amenaza con revelar los secretos, ambiciones y miedos de cada integrante del grupo.

Zuria Vega en El Círculo // Foto: Netflix

La amistad que construyeron durante años será puesta a prueba mientras intentan descubrir cómo enfrentar las consecuencias de aquello que debía permanecer oculto.

Con una historia cargada de suspenso, chantajes y giros inesperados, El Círculo buscará mantener al público preguntándose hasta dónde serían capaces de llegar sus protagonistas para proteger aquello que quieren esconder.

Una producción con grandes nombres

Raúl Briones en El Círculo // Foto: Netflix

El Círculo, además de contar con Zuria Vega, Michel Brown, Osvaldo Benavides y Raúl Briones como protagonistas, tendrá un elenco integrado por Saúl Lisazo, María Elisa Camargo, Natalia Coronado, Mariané Cartas y Diego Sandoval, entre otros.

Alejandro Lozano “Patas” y Bernardo de la Rosa están a cargo de la dirección, mientras que el guion está firmado por Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar, Fabián Archondo y Lozano.

La serie estará disponible en Netflix a partir del 7 de octubre de 2026.