Lo que necesitas saber: La temporada de la NFL arranca el miércoles 9 de septiembre del 2026.

Aprovechando el inicio de la temporada de la NFL, les traemos por acá el ranking que armó The Athletic sobre los mejores quarterbacks. El primer lugar le pertenece a nada más y nada menos que a Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs.

¿Y Sam Darnold? El quarterback de los Seattle Seahawks, campeón del Super Bowl LX , está ubicado en el puesto 14. Pero ¿qué podemos esperar de estas estrellas en la temporada?

Foto: Seattle Seahawks vía X

El ranking de los quarterbacks de la NFL

Patrick Mahomes – Kansas City

Aunque Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no pudieron llegar al Super Bowl LX, para la mayoría de los expertos sigue siendo el mejor quarterback de la NFL, incluso a sus 31 años de edad. Incluso señalan que su porcentaje de jugadas improvisadas mejoró un 9% en comparación con la temporada anterior.

Sin embargo, uno de los interrogantes más importantes para esta nueva temporada es justamente el nivel que tendrá ‘Pat’ después de recuperarse de aquella rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en diciembre del 2025 durante el juego contra Los Angeles Chargers.

Fotografía @Chiefs vía X

Josh Allen – Buffalo Bills

En segundo lugar, tenemos a Josh Allen de los Buffalo Bills. De acuerdo con el ranking de The Athletic, podría convertirse en el ‘quarterback más temido de la liga‘ ¿Por qué? Por esa ‘facilidad’ que tiene para sacar las jugadas en los momentos más importantes del juego.

Pero no solo eso, también hay que tener en cuenta la velocidad que ha demostrado en las últimas temporadas y que lo hace peligroso a la hora del ataque y, lo difícil que es derribarlo para la defensa rival.

Josh Allen gana el MVP en los NFL Honors // Foto: NFL

Matthew Stafford – Los Ángeles Rams

Matthew Stafford de Los Ángeles Rams se ubica en el segundo lugar, sí, lo tienen empatado con Allen por su ‘brazo prodigioso’ y ese talento suyo a la hora de armar las estrategias.

Aunque Stafford ya tiene 38 años de edad y un largo camino recorrido, es justamente esa experiencia la que le da cierta ventaja sobre el resto de sus rivales.

Joe Burrow – Cincinnati Bengals

Joe Burrow de los Cincinnati Bengals, también se mantiene entre los mejores rankeados. En su caso, algunos expertos apuntan a que muchos de sus problemas para llegar más lejos en la temporada, son las fallas de su propio equipo, sobre todo a la hora de evitar las capturas.

Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs (1º)

Josh Allen, Buffalo Bills (empate 2º)

Matthew Stafford, Los Ángeles Rams (empate 2º)

Joe Burrow, Cincinnati Bengals, (4º)

Fotografía @NFL vía X

El resto del ranking de quarterbacks

Además de los primeros cinco lugares, también les dejamos el resto del ranking con Lamar Jackson de los Baltimore Ravens, Justin Herbert de Los Ángeles Chargers, Brock Purdy, entre otros.

Lamar Jackson, Baltimore Ravens, 5º

Justin Herbert, Los Ángeles Chargers, 6º

Dak Prescott, Dallas Cowboys, 7º

Drake Mayo, New England Patriots, 8º

Jared Goff, Detroit Lions, 8º

Jordan Love, Green Bay Packers, 10º

Brock Purdy, San Francisco 49ers, 11º

Caleb Williams, Chicago Bears, 11º

Jayden Daniels, Washington Commanders, 13º

Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers, 14º

Sam Darnold, Seattle Seahawks, 14º

Aunque ojo, una cosa es lo que digan las estadísticas y otra lo que nos puedan entregar en el campo; los juegos no siempre son predecibles y de vez en cuando nos podemos llevar una gran sorpresa.