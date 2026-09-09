Prime Video liberó el nuevo tráiler de Carrie, la nueva adaptación del clásico de Stephen King para la televisión. Con este vistazo, ya podemos determinar qué es lo que hace a esta adaptación distinta de las anteriores con Carrie.

¡Nos urge ver la nueva adaptación de Carrie! Y nuestras expectativas aumentan porque pues tenemos un nuevo tráiler de Carrie, la nueva serie de Mike Flanagan y, sí, la cuarta adaptación de la novela homónima de Stephen King.

Eso no significa que no tengamos nuestras dudas con esta reinterpretación de una historia ya conocida. Pero la realidad es que todavía tenemos cosas que ver sobre Carrie White. Sólo que ahora, eso sí, hay un elemento que podría cambiar las reglas: las redes sociales.

Summer H. Howell como Carrie White (2026) // Foto: IMDb

La historia de Carrie

Ya conocemos la historia: Carrie White es una adolescente marginada que sufre el acoso de sus compañeros mientras vive bajo el estricto control religioso de su madre, Margaret.

También sabemos que tiene poderes telequinéticos y que el baile de graduación terminará convirtiéndose en una auténtica pesadilla para ella, pero sobre todo para los demás.

La historia de Stephen King llegó por primera vez al cine en 1976 con la película dirigida por Brian De Palma, ahora un clásico.

Después vino una adaptación televisiva en 2002, y luego otra película en 2013. Por eso, la pregunta inevitable ante la nueva serie de Carrie es bastante sencilla: ¿qué puede contar Mike Flanagan de Carrie que todavía no hayamos visto?

Carrie ahora tendrá que sobrevivir al internet

Uno de los cambios más evidentes está en el bullying. La nueva serie lleva la historia al presente y convierte el acoso contra Carrie en un escándalo viral, incorporando la presión de las redes sociales a una historia que originalmente hablaba de aislamiento, crueldad y humillación.

Elenco de Carrie (2026) // Foto: IMDb

Y tiene sentido. En 1974, cuando King publicó la novela, la humillación de Carrie estaba limitada principalmente a su escuela y su comunidad. Ahora, un momento de vergüenza puede convertirse en contenido, llegar a miles de personas y perseguir a alguien incluso después de abandonar el colegio.

Pero Flanagan parece querer ir todavía más lejos. La serie tomará varias libertades con el material original y ampliará la mitología alrededor de los poderes de Carrie, convirtiendo la adaptación en algo más cercano a una reinterpretación que a una reproducción de la novela.

Summer H. Howell como Carrie White (2026) // Foto: IMDb

La razón para volver a contar esta historia

Gracias al tráiler de Carrie, podemos apreciar diferencias notables en la manera en que Flanagan pretende contar esta historia. Lo que en un principio generaba cierta desconfianza comienza a disiparse.

A primera vista, Mike Flanagan parece haber encontrado un giro interesante para volver a Carrie sin limitarse a repetir lo que ya hemos visto.

Flanagan no llega precisamente como un desconocido al universo de Stephen King. El director ya adaptó Doctor Sueño y ha construido buena parte de su carrera alrededor del terror.

Y eso es lo importante en su aproximación a Carrie. El propio Flanagan ha explicado que sabía que cualquier cambio generaría preocupación entre los seguidores de King, pero consideraba que el proyecto necesitaba “un enorme cambio”, además de invención y una nueva contextualización.

Sissy Spacek, Angela Bettis, Chloë Grace Moretz y Summer H. Howell como Carrie // Fotos: IMDb

Mike Flangan busca otra manera de contar la historia

No necesitamos otra Carrie para descubrir qué sucede en la noche del baile. Ya lo sabemos. Lo interesante será descubrir qué hizo Mike Flanagan con todo lo que ocurrió antes de que Carrie llegara hasta ahí.

Mike Flanagan llegó con la idea: si vamos a contar Carrie otra vez, habrá que hacer algo diferente. Y eso es precisamente lo que esperamos de una historia que ya suma tres adaptaciones, cada una con su propia mirada y ambientada en su respectiva época.

Poster Carrie (2026) // Foto: Prime Video

Ocho episodios para explorar la mente de Carrie White

Esta nueva versión será, además, la primera adaptación en serie de la novela, con ocho episodios que permitirán desarrollar una historia que anteriormente tuvo que condensarse en el formato cinematográfico.

Flanagan estará al frente como showrunner, guionista y director, lo que le dará un mayor control creativo para llevar su propia visión del clásico de Stephen King a la pantalla.

La serie estará protagonizada por Summer H. Howell como Carrie y Samantha Sloyan como Margaret White, junto a Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Josie Totah, Arthur Conti, Amber Midthunder y Matthew Lillard.

Matthew Lillard en Carrie (2026) Foto: IMDb

¿Cuándo se estrena Carrie?

Los ocho episodios de Carrie llegarán a Prime Video el próximo 7 de octubre.

