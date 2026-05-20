Lo que necesitas saber: Pepe del Bosque es un reconocido aficionado a Pumas

Pepe del Bosque es una de las voces más reconocidas y respetadas del futbol internacional en México, un hombre hecho para el análisis y una figura ya consolidad en las transmisiones de los de la Champions League. Respira futbol desde que era niño e incluso intentó jugar en Bélgica y el responsable de esta gran pasión tiene nombre y apellido: Jorge Campos.

Pepe del Bosque: El futbol me entró por los ojos por Jorge Campos

Pepe del Bosque, analista de TNT Sports y a quien podemos escuchar en partidos de Champions y Premier League, nos contó en Sopitas FC que su historia con el futbol comienza en la Copa América de 1993, aquella en la cual México llegó a la final contra Argentina.

“El futbol me entraba por los ojos por Jorge Campos, fue el primer ícono y el primer personaje que dije: ¿Y este güey? Porque era portero, de repente se encuera en medio campo y lo pasan de delantero… Me encantó el futbol a partir de ese primer recuerdo de ver a mi papá y a mis tíos emocionados con la Selección Mexicana que desafortunadamente perdieron la final contra Argentina”, recordó.

Jorge Campos jugando con Pumas / Mexsport

Su aventura por el futbol de Bélgica

Pepe del Bosque nos contó que después de terminar la preparatoria, en el Centro Universitario México, buscó una oportunidad en un equipo de Tercera División en Bélgica, en el cual trabajaba un amigo de la familia.

“No me quería quedar con la espinita de por lo menos intentarlo, así que fui, lo intenté en una Tercera División, en Aberes, que es una ciudad muy importante en Bélgica. El directivo que era amigo de mi papá me hace probar fortuna. En técnica y en velocidad no estaba mal, pero cuando te comparabas con otros chicos que venían de África y que dependían quedarse en ese equipo para llevarse a siete u ocho familiares ya era otra circunstancia.

“Lo intenté, me quedó grande el saco y luego regresé y lo compensé un poco porque conseguí beca por jugar futbol rápido en la Universidad Intercontinental”, nos contó.

Sopitas y Pepe del Bosque

África, un sueño pendiente

A Pepe del Bosque le atraen esas historias de selecciones de países pequeños y grandes historias, como Croacia, que suma en su historia dos semifinales y una final en Copas del Mundo, además del futbol africano, que sin él no se explica la fortaleza de la Selección de Francia y por primera vez el Mundial 2026 reunirá a 10 representantes africanos.

“Cuando me preguntan por qué me gusta el futbol, me gusta el tema lúdico de por qué gana o pierde un equipo y ver, por ejemplo, que por primera vez vamos a tener 10 países africanos y yo creo que el futbol africano ha sido muy importante incluso si hablamos de por qué Francia ha sido muy potente, esa mezcla racial ha sido muy importante para entender la evolución de futbol francés.

“Siempre he tenido en la cabeza que un torneo que tengo que cubrir es la Copa Africana de Naciones, eso me motiva mucho de este Mundial”, comentó.

Pepe del Bosque en Sopitas FC

Por acá te dejamos el 11 ideal de Pepe del Bosque, quien no podía olvidar a Jorge Campos.