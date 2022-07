Agárrense: Aquí el nuevo teaser tráiler de 'Teen Wolf: The Movie'

Teen Wolf ha sido una de las series juveniles más exitosas. Arrancó en 2011 y durante seis temporadas, nos presentó las aventuras de Scott McCall, interpretado por Tyler Posey. Y ahora, después de cinco años de haber llegado a su fin, es que algunos personajes se reunirán para una película.

El título es Teen Wolf the Movie (no podían adivinarlo), y se estrenará en exclusiva en streaming para Paramount+. ¿Tendremos de vuelta a Scott? Desde luego que sí, pero ahora no será un adolescente que lidia con los cambios provocados por aquella mordida, sino lo veremos como un lobo alfa que se enfrentará a nuevos peligros.

Pues bien. En el salón principal de la Comic-Con se reunió el creador Jeff Davis junto a Tyler Posey y varios elementos del elenco para presentar un adelanto de la película de Teen Wolf y hablar del inicio, desarrollo y final de la serie, así como el rumbo que tomará esta nueva producción.

Derek y Scott en la temporada final de ‘Teen Wolf’ / Foto: MTV

El elenco que regresa a la saga de ‘Teen Wolf’

Teen Wolf the Movie retomará el último episodio de la serie en el que McCall y sus amigos logran salvar Beacon Hills. Esto con la ayuda de algunos personajes que regresaron después de algunas temporadas fuera como Stiles, Jackson, Ethan y Derek.

Ahora bien. La mayoría de los integrantes del elenco volverá a la película como Crystal Reed (Allison), Holland Roden (Lydia), Shellet Hennig (Malia), Orny Adams (entrenador Bobby), Linden Ashby (sheriff Noah), JR Bourne (Chris), Colton Haynes (Jackson), Ryan Kelley (Jordan), Melissa Ponzio (Melissa), Seth Gilliam (doctor Alan) y Dylan Sprayberry (Liam).

Los que no volverán son Arden Cho como Kira y Tyler Hoechlin como Derek Hale. Ninguno de ellos ha sido relacionado con la cinta… y las probabilidades de que vuelvan son nulas. El nombre que más ha impactado es el de Dylan O’Brien, quien interpretó a Stiles Stilinski y se convirtió en uno de los pilares de la serie.

Fotograma del nuevo tráiler de ‘Teen Wolf: The Movie’. Foto: Paramount Plus.

El actor dijo en entrevista que decidió no volver porque el final de la serie le parecía el cierre perfecto. Pero le deseó suerte al resto del elenco. Así que no hay. probabilidad de verlo. Sin emabrgo, el actor se encuentra en varios proyectos destacados y algunas posibilidades, entre los que más suena reemplazar a Ezra Miller en The Flash.

Aquí el teaser de la película

Como parte de las actividades de la Comic-Con en San Diego, Paramount dio a conocer el nuevo teaser tráiler de Teen Wolf: The Movie. Y como les decíamos más arriba, hay un regreso que nos pone la piel chinita.

En el tráiler al final, podemos ver la impactante revelación que se ha guardado para muchos fans y para la historia: Allison está viva… pero, ¿será este un buen augurio o hay algo más siniestro detrás?

Por el momento, no se ha dado una fecha exacta para el estreno de la película, pero rumora que llegará a finales de 2022 a Paramount+ (aunque no está claro si su estreno llegará al mismo tiempo tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos). Cuando se revele el dato, acá les avisaremos. Aquí el adelanto:

teen