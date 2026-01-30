Lo que necesitas saber: Además de los Fab Four ya conocemos a todo el cast de las biopics de cuatro películas de The Beatles, una serie de cintas dirigidas por Sam Mendes que se estrenarán en 2028.

Lo que se fue diciendo poco a poco, cada vez va tomando forma: ahora conocemos cómo se ven los actores que darán vida al cuarteto de Liverpool ya caracterizados como John, Paul, George y Ringo.

Y bueno, a lo largo de los últimos meses ya conocimos a buena parte del cast de las próximas películas de The Beatles: esa ambiciosa biopic masiva de 4 partes que llevará por nombre The Beatles – A Four-Film Cinematic Event.

Foto: The Beatles

Cast para John, Paul, George y Ringo

Oficialmente, el cast principal de las películas de The Beatles —las cuales, las cuatro, serán dirigidas por Sam Mendes— queda así:

Harris Dickinson como John Lennon .

como . Paul Mescal será Paul McCartney .

será . Joseph Quinn como George Harrison .

como . Barry Keoghan como el gran Ringo Starr.

El cast de la ambiciosa biopic que estará conformada por cuatro películas —todas bajo la dirección de Sam Mendes— fue confirmado por Sony Pictures. El anuncio se hizo tanto por el director en un evento de CinemaCon, como por la productora en un breve pero emocionante anuncio en redes sociales.

Cast de la biopic de The Beatles / Foto: Sony Pictures

“Cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”, es la sinopsis de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, esta película en cuatro partes.

Su historia es más que conocida por todo buen fan de The Fab Four, pero no por eso deja de crear expectativas en la gran pantalla —más por la forma en que se hará.

Primera imagen de la biopin de The Beatles / Imagen: X (@SonyPictures)

Otros miembros del cast en las películas de The Beatles

Claro, cuando se habla de la vida de los Beatles no es posible limitarse a los cuatro miembros de la banda. En el caso de la vida de Paul McCartney, una figura central fue Linda, su esposa. Ella también será parte de la historia que contará Sam Mendes.

Linda McCartney será interpretada por la actriz Saoirse Ronan, a quien muchos recordarán como protagonista de Lady Bird.

Macca no es el único que ya tiene pareja confirmada: también ya conocemos a las actrices para darle vida a Yoko Ono, Paty Boyd y Maureen Starkey.

Yoko estará a cargo de Anna Sawai. Mientras tanto, Aimee Lou será la actriz que encarne a quien Harrison y Eric Clapton le dedicaron tremendos temazos (o sea, Pattie Boyd). La esposa de Ringo sería interpretada por Mia McKenna-Bruce.

Saoirse Ronan / Foto: Sony Pictures Mia McKenna-Bruce / Foto: Sony Pictures Anna Sawai / Foto: Sony Pictures Aimee Lou Wood / Foto: Sony Pictures

Más y más miembros del cast para la historia

En una publicación de The Beatles en su cuenta oficial pudimos enterarnos de otros actores y actrices que van a representar a otros personajes clave en la vida de los músicos de Liverpool. Familiares, amigos o colaboradores esenciales en su carrera:

David Morrissey será Jim McCartney , padre de Paul.

, padre de Paul. Leanne Best será Tía Mimi , la tía que cuidó a John Lennon.

, la tía que cuidó a John Lennon. James Norton es Brian Epstein , el representante de los Beatles.

, el representante de los Beatles. Harry Lloyd es George Martin , productor y arreglista legendario conocido como el Quinto Beatle.

, productor y arreglista legendario conocido como el Quinto Beatle. Bobby Schofield será Neil Aspinall , road manager de la banda y director de Apple Corporation

, road manager de la banda y director de Apple Corporation Daniel Hoffman-Gill como Mal Evans , asistente de Aspinall y amigo de los Beatles

, asistente de Aspinall y amigo de los Beatles Arthur Darvill es Derek Taylor , jefe de prensa de los Beatles.

, jefe de prensa de los Beatles. Adam Pally como Allen Klein, un famoso agente de talentos.

¿Cuándo se estrena?

La biopic de cuatro partes de The Beatles será la “primera experiencia cinematográfica que se puede ver en maratón”, prometió Sam Mendes.

No lo sé, Rick. También lo era el documental Get Back de Peter Jackson, y muchos fans prefirieron echárselo por partes, y no sus más de 8 horas de jalón.

El chiste es que Sony Pictures también confirmó la fecha de estreno de The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, para la que habrá que esperar un poquito más. Será en abril de 2028 cuando estas películas en 4 partes puedan verse en las salas de cine.

Aunque Sam Mendes asegura que la biopic podrá verse “en maratón”, no se sabe si realmente las cuatro películas serán proyectadas una tras otras, en secuencia o todas de un jalón para que ya luego cada quien decidirá cuál ver primero.