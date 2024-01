Lo que necesitas saber: Sí, habrá una película de 'The Mandalorian' y acá te iremos actualizando todo lo que sabemos sobre la cinta.

Mucho se ha hablado de lo que vendrá con la franquicia de Star Wars en el cine luego de The Rise of Skywalker. Proyectos se anuncian, algunos no avanzan, otros generan incertidumbre. Pero hay uno que, cuando menos, se ve bastante sólido como para no cancelarse… Sí, nos referimos a la película de The Mandalorian.

No se preocupen que también a nosotros nos tomó por sorpresa el anuncio. Si bien no es algo ver que una serie pasa al cine (a lo Peaky Blinders o Breaking Bad), genera bastante incertidumbre cuál será el lugar del proyecto en el enorme universo de Star Wars. Aquí les iremos contando y actualizando lo que sabemos de la producción.

El título oficial de la película de ‘The Mandalorian’

Pues parece que en Lucasfilms y Disney definitivamente decidieron no quebrarse tanto la cabeza para el nombre pues esta nueva cinta se llamará The Mandalorian & Grogu

Y claro, como uno lo esperaría, Jon Favreau (creador de la serie) está a la cabeza para dirigir esta nueva entrega cinematográfica. Igual y no todos los fans están de acuerdo en llevar la historia de la TV a la pantalla grande por todo lo que implica un cambio tan grande, pero de que está en buenas manos, lo está.

La cinta se entrará en producción pronto; ¿ya hay elenco, trama y fecha de estreno?

Por el momento, hay muy pocos detalles sobre este proyecto. Pero como menciona Variety, la gente detrás de The Mandalorian & Grogu ya tiene cuando menos una idea de cuándo empezar a rodar.

La producción de la película comenzaría a finales del 2024. Y en lo que respecta al elenco, pues tampoco hay una confirmación oficial, dicho sea de paso. Pero bueno, no es difícil entender qué personajes protagonizarán la cinta, jeje.

Eso sí… ¿tendremos un poco más de Pedro Pascal sin el casco? Veremos que onda en cuanto se suelten más detalles sobre el elenco y la trama que seguirá esta entrega.

La incertidumbre por la película de ‘The Mandalorian’

Y ya que hablamos de la trama, seguro que muchos habrán entrado en la incertidumbre de lo que este proyecto significa. Si bien no se ha confirmado del todo, se sabe que la cuarta temporada de la serie está en desarrollo, y con todo el tema de las huelgas de actores y escritores en el 2023, la industria del entretenimiento se replantó la agenda fuertemente.

Pero hay que ser claros: con el anuncio de la película, no se han dado detalles sobre si la serie terminará con la tercera temporada que apenas se estrenó en el 2023. Lucasfilms y Disney, al parecer, prefieren dejar un poquito a la imaginación (o a la misma incertidumbre) para que la expectativa crezca con el anuncio de la película de The Mandalorian.

Nosotros creemos que hay dos caminos marcados: que The Mandalorian & Grogu se maneje como un cierre para la serie después de la temporada 4 (si es que esta se confirma de cara al futuro)… O que sea un preámbulo rumbo a otra película de Star Wars para un evento mayor.

Como señala Collider, Dave Filoni, director creativo de Lucasfilms, tiene en puerta una película que reunirá todos los arcos argumentales de las series interconectadas en este universo. Es decir, The Mandalorian, Ahsoka, The Book of Boba Fett, Skeleton Crew (próxima a estrenarse), etc.

De ese proyecto de Filoni tampoco hay grandes detalles, así que lo único que queda es esperar a que Jon Favreau y compañía decidan hacer un anuncio un poco más rico en información. Y obvio, aquí les iremos actualizando todo. ¿Qué creen que nos muestren en la película de The Mandalorian?

