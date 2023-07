Lo que necesitas saber: 'The Marvels' es uno de los estrenos más importantes del MCU para 2023. Y acá les contamos todo lo que deben saber sobre esta película.

La fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel arrancó oficialmente este 2023, con el estreno de series y películas como Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 y Secret Invasion. Sin embargo, al menos en la gran pantalla, Marvel Studios cerrará el año con el estreno de ni más ni menos que The Marvels.

Desde hace un buen rato, Kevin Feige y compañía anunciaron con bombo y platillo que estaban trabajando en The Marvels, una película donde reunirían a tres de los personajes femeninos más poderosos de su universo actual: Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan, mejor conocidas como Capitana Marvel y Ms. Marvel. Así que como verán, tiene sentido que junten a las tres.

Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani en ‘The Marvels’/Foto: Marvel Studios

Sin embargo, hay que decirlo, con el paso del tiempo ha bajado la emoción y expectativas por The Marvels. ¿La razón? Durante casi cuatro años, Marvel Studios movió varias veces el estreno de esta película, dejando por un rato en el limbo. Pero después de posponerla varias veces, es un hecho que llegará a los cines en 2023 como parte de la fase 5 del MCU.

Y sí, es probable que en estos momentos no tengan idea de qué va la cinta o quiénes aparecerán. Es por eso que para prepararnos para el estreno en la pantalla grande de esta película y calentar motores, acá les contaremos sobre la historia, el elenco y detalles que por ahora tenemos y que deben saber sobre The Marvels.

La historia de ‘The Marvels’

Ok, empecemos por una de las partes importantes que deben conocer sobre The Marvels: la trama. La historia en esta ocasión se centrará en Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan, quienes por alguna razón tienen entrelazados sus poderes y empiezan a pasar cosas muy raras, como que se intercambian de lugares cada vez que usan sus habilidades.

Es por eso que las tres deben trabajar en equipo para descubrir por qué está pasando este fenómeno extraño con sus poderes. Sin embargo, además de este reto, las protagonistas de The Marvels deberán enfrentarse a Dar-Benn, una guerrera y villana de esta historia que buscará vengarse de este equipo tratando de destruir lo que más aman: el mundo donde viven y las personas que las acompañan.

Brie Larson como Carol Danvers en ‘The Marvels’/Foto: Marvel Studios

El Tráiler oficial de la película

Después de haber checado un primer vistazo que nos dejó más preguntas que respuestas, y para terminar el primer día de actividades de la San Diego Comic-Con 2023, Marvel Studios decidió soltar el tráiler oficial de The Marvels. Y vaya que esas algunas de las dudas que teníamos se despejaron con este avance musicalizado con “Integalactic” de los Beastie Boys.

Para que se den una idea de cómo está el asunto, en este tráiler es evidente que la película tendrá un tono cómico, combinado con un montón de acción, aventura y por supuesto, ciencia ficción. Pero lo que llama la atención es la dinámica que hay entre las protagonistas de The Marvels y sobre todo el papel de la villana, que se nota que les hará la vida de cuadritos a Carol Danvers y compañía.

El elenco y personajes de ‘The Marvels’

Como ya lo mencionábamos antes, The Marvels tiene como personajes principales a Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan. Es por eso que para esta película, Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani volverán para interpretar sus respectivos papeles.

Sin embargo, no son las únicas que regresan, porque por ahí también tendremos de vuelta a Samuel L. Jackson como Nick Fury, Lashanna Lynch en el papel de Maria Rambeau, Randall Park regresará como Jimmy Woo, mientras que Zenobia Shroff, Mohan Kapur y Saagar Shaikh repiten sus papeles como la familia de Kamala (hasta el gato Goose regresará). Así que como verán, en The Marvels tendremos grandes personajes del MCU.

Teyonah Parris como Monica Rambeau en ‘The Marvels’/Foto: Marvel Studios

Aunque eso sí, también debemos mencionar que en The Marvels aparecerán rostros nuevos. Entre ellos el de Zawe Ashton –quien da vida a Dar-Benn, la mala malísima de esta cinta–, ​Park Seo-joon como el Príncipe Yan –un aliado de Carol–, Daniel Ings y Colin Stoneley interpretan a Ty-Rone y Papp-Tonn respectivamente.

El resto del elenco de The Marvels lo completan nombres como Shamier Anderson, Abraham Popoola, Ffion Jolly, Caroline Simonnet y Jessica Zhou, quienes se unieron a la película y fueron elegidos para dar vida a personajes que no han sido revelados.​

Fecha de estreno

Ahora bien, después de conocer todos estos detalles sobre The Marvels, es momento de contarles cuándo podremos verla. Como ya lo comentábamos antes, Marvel Studios movió un montón de veces el estreno de la película, pero después de muchos cambios, confirmaron que llegará a los cines de México el próximo 9 de noviembre. Así que es momento de anotar la fecha en el calendario.

¿Qué les parece? ¿Están emocionados con el estreno de The Marvels? Sin duda, pinta que será una cinta importante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y de las fase 5 que anda en desarrollo. Y lo mejor será que no se pierdan, para que le sigan el hilo y no se nos pierdan.

Iman Vellani como Kamala Khan en ‘The Marvels’/Foto: Marvel Studios

