Jennifer Lopez protagoniza el último thriller de acción de Netflix titulado The Mother bajo la dirección de Niki Caro directora del live action de Mulan), y lo hace junto a un elenco interesante conformado por Joseph Fiennes, Omari Hardwick y Gael García Bernal.

Jennifer Lopez en ‘The Mother / Foto: Netflix © 2023

The Mother

The Mother sigue la historia de una exmarine que decide unirse a un grupo criminal de tráfico de armas. Esta decisión la toma a partir de una necesidad económica a futuro considerando el trato que los veteranos reciben cuando regresan a casa.

Sin embargo, cuando descubre que no sólo trafican con armas, sino también con personas, decide marcharse. Y es ahí cuando empiezan los problemas, sobre todo porque está embarazada de uno de los líderes criminales. Esta vez, tomar la decisión correcta la lleva a hacer el sacrificio más grande de su vida: abandonar a su hija para mantenerla segura.

Jennifer Lopez y Joseph Fiennes en ‘The Mother’ / Netflix © 2023.

Años después, la amenaza en contra de su seguridad y la de su hija regresa, por lo que debe volver a las armas y a los mecanismos violentos que aprendió en el pasado para poder salvarla.

A propósito del estreno de The Mother en el catálogo de originales de Netflix, platicamos con Niki Caro, la directora de la cinta, y dos de los protagonistas interpretados por Hardwick y Fiennes. Hablamos sobre maternidad, los códigos morales a los que los personajes se enfrentan y la separación entre un villano y una nueva heroína.

La compleja idea de maternidad en The Mother

The Mother rompe con la idea de que ser una madre exime a las mujeres de ser cualquier otra cosa. No importa si es bueno o si es malo. Aquí, el personaje principal interpretado por Jennifer Lopez es una asesina, pero también una madre, y nos da a entender que se madre no es una cosa simple, sino que forma parte de algo más grande y complejo como su humanidad.

Niki Caro: Sí, lo es. Estamos tan acostumbradas con las películas a que las mujeres no son el personaje más interesante, y ciertamente en películas de este tamaño, si hay una madre, normalmente está en la cocina, va manejando o está en la tienda. El tener a una mujer tan compleja al centro de The Mother, una madre con habilidades muy interesantes y ciertas complejidades, se sintió como una decisión atrevida e interesante. Y es importante poner a un personaje al centro que no es sólo una versión superficial, no es un personaje escrito por un hombre o que está escrito como un hombre que convertimos en mujer. Esta es, en realidad, una mujer con toda su complejidad, con todas las decisiones que ella ha tomado, que no han sido buenas, y cómo ella necesita reconciliar todo eso con la cosa que ama más en el mundo: su hija. Niki Caro sobre la maternidad

Jennifer Lopez y Lucy Paez en ‘The Mother’ / Netflix © 2023

La respuesta de la directora resulta interesante, pues mientras veíamos la película, con las escenas entre el personaje principal y su hija, la primera reacción es decir que ella no actúa como una madre. ¿Pero cómo debe actúar una madre en realidad? El cine y las series, los libros y la historia, nos han dicho que una mamá debe actuar de ciertas maneras, pero esto es mentira.

Niki Caro: Es correcto, es cierto. Ella “no actúa como una madre” porque ella no sabe cómo ser una madre. Nunca tuvo una y nunca fue una. Tuvo que dar a su hija para prpotegerla, y ese es el sacrificio más grande. Lo más apremiante de The Mother es cuando la niña llega a su vida y ella tiene que aprender a ser una madre. Eso es lo que es de verdad conmovedor sobre esta historia. Así que junto a toda la emoción de la acción, también tienes toda la emoción, lo cual es bastante inusual en este género. Niki Caro sobre la relación de madre e hija en ‘The Mother’

‘The Mother’ es un thriller de acción protagonizado por Jennifer Lopez / Netflix © 2023.

Compás moral: uno de los dilemas de ‘The Mother’

Hay dos personajes relevantes después del interpretado por Jennifer Lopez. El primero es el de William Cruise llevado por Omari Hardwick, un agente del FBI que se involucra de manera personal en el caso de la protagonista, y quien parece convertirse en el interés amoroso de la misma.

Cruise, dicho por él mismo durante nuestra entrevista, sirve como un “faro” para iluminar el oscuro camino del personaje de Lopez, quien permanece en los extremos que vienen de vivir en contexto de violencia como la guerra o grupos criminales.

En The Mother, en relación al personaje de Cruise, hay una escena muy reveladora. Cruise y la protagonista están en Cuba, y él le pregunta sobre un suceso del pasado en el que ella lo salva a él. Su respuesta es, “Se sintió como un hombre que valía la pena salvar”.

Imagen de Jennifer Lopez en ‘The Mother’ / Netflix © 2023.

En contextos de violencia y supervivencia como los que mencionamos arriba, los personajes suelen decidir, para bien o para mal, quién vive y quién muere. En un extraño giro, pueden escoger quién merece ser salvado. ¿Cuáles son las cualidades o situaciones que le otorgan a alguien una decisión de ese tamaño?

Omari Hardwick: Sí, es una gran pregunta, absolutamente increíble pregunta. Primero empecemos yendo a lo escabroso y a lo crudo de todo, si eso tiene sentido para ti. La escabrosa y cruda realidad de todo es que ella es militar y toda su vida, antes, si hiciéramos una historia de trasfondo de ella, podrías discernir que ella no confía en la gente fácilmente. Estás en el ejército donde se te obliga a confiar en la gente, al menos en los oficiales comandantes. Lo que sabemos de una persona en su posición es que a veces están a lado a una persona que perdió la pierna con una explosión, o que se lastimó la mitad del rostro. Ella fue una mujer que miró a su alrededor con todos estos hombres del ejército, y pensó, “¿A quién voy a llevar en la camioneta de seguridad?”, ¿a quién llevo primero a la enfermería para que puedan empezar la atención médica en esta persona?”. Así que cuando llegas a Cruise, podemos ver su humanidad, porque ella tiene esta antena para decidir quién vale la pena salvar o no… ¡tú! Y con Cruise, no tiene ese tic toc, pero absolutamente dice, “Tú, tú vales la pena, tengo que estar en guardia, no soy una francotiradora sólo por serlo, también tengo que saber cuando entro a una habitación debo encontrar quién parece ser de poca confianza y quién no”. Omari Harwick sobre su personaje en ‘The Mother’

Omari Hardwick en ‘The Mother’ / Netflix © 2023.

¿La protagonista de ‘The Mother’ es una heroína? No, no lo es

La naturaleza puede ser dura y no puedes cambiarla, y en The Mother, entre escenarios fríos y expuestos, eso nos revela que algunas personas simplemente son malas. Es aquí donde entra Adrian Lovell, interpretado por el genial Joseph Fiennes.

Él es el villano. No hay duda. No tiene límites. Pero resulta interesante cómo si bien él es el malo, la protagonista está muy lejos de ser una heroína. Hay diferencias enormes, pero no están completamente separados. Sólo que el entendimiento de sus acciones dibuja una línea compleja entre ambos.

Joseph Fiennes: Esa es una gran pregunta. Existe esta falibilidad en su personaje y en todos nosotros. Todos cargamos con fallas y contradicciones, pero ella claramente hizo una conexión con estos tipos malos, y tiene que pagar para desenvolver esa relación y distanciarse. Así que no obtenemos todos los detalles de eso, pero hay un tipo de falibilidad y lo que significa juntarse con la gente equivocada, y eso es lo que pasa. En The Mother, ella pasa el resto de la película intentando extraerse de esa relación. Joseph Fiennes sobre los extremos de los personajes

Joseph Fiennes en ‘The Mother’ / Netflix © 2023.