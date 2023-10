Lo que necesitas saber: Habrá una serie documental centrada en el asesinato de John Lennon con entrevistas y material nunca antes visto.

Uno de los momentos más determinantes en la historia de la cultura pop, sin duda, fue la muerte de John Lennon. Y no sólo porque fue uno de los músicos más icónicos, además de haber formado parte de The Beatles, cuya influencia sigue marcando la música. Sino porque lo asesinaron.

El 8 de diciembre de 1980, el músico salió de su edificio en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York y se topo con un fan llamado Mark David Chapman, quien le pidió un autógrafo. El sujeto esperó horas en el mismo lugar hasta el regreso del músico británico.

Al momento de acercarse a él, sacó una pistola y le disparó. John Lennon había muerto. Este momento, como les contamos, marcó la historia de la música y de la cultura pop. Por eso no es de extrañarse que se hayan armado una docuserie titulada John Lennon: Murder Without a Trial centrada en el fatídico fin de Lennon.

John Lennon / Foto: Getty Images

La docuserie sobre el asesinato de John Lennon

Esta docuserie titulada John Lennon: Murder Without a Trial está dirigida por Nick Holt y Rob Coldstream, quienes ya tienen experiencia en este tipo de historias documentales centrados en piezas sobre crímenes o personajes populares que generaron controversia.

Esta producción tendrá entrevistas exclusivas con varios testigos del asesinato, así como con los abogados que formaron parte de la defensa de Chapman y con psiquiatras y detectives que trabajaron en el caso en la década de los 80.

Esta fue la primera foto que le tomó la policía de Nueva York a Mark David tras asesinar a John Lennon/ Foto: Getty

Sin embargo, lo que puede causar un mayor impacto es la presentación de imágenes nunca antes vistas de la escena del crimen. Todo esto pretende mostrar una narrativa profunda sobre el asesinato, y además, mostrar una posible razón o razones detrás de las acciones cometidas por Chapman.

John Lennon: Murder Without a Trial está narrado por Kiefer Sutherland, actor conocido por aparecer en series como 24 o películas como Stand By Me y The Lost Boys.

John Lennon llegando a los estudios The Hit Factory de Times Square en agosto de 1980/ Foto: Getty

¿Dónde y cuándo se estrenará esta serie documental?

Esta serie documental llegará al catálogo de Apple TV+, pues esta misma lo produjo en colaboración con 72 Films. La fecha de estreno aún no se ha revelado, pero se espera que llegue a Apple TV+ a finales de 2023.

