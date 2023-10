Lo que necesitas saber: Paul McCartney habló de cómo la presencia de Yoko Ono aumentó las tensiones de The Beatles durante la grabación de su último disco.

Durante muchos años se ha hablado/rumorado de cómo la relación de John Lennon con Yoko Ono influyó en la separación de The Beatles, pues muchos aseguran que fue eso lo que causó el distanciamiento de John con sus compañeros de banda.

Si bien el tema ha sido un debate interminable entre los fans de los ‘Fab four’, Paul, Ringo y George casi nunca han hablado sobre cómo la relación de la pareja influyó en el ambiente de la banda. Al menos hasta ahora que Paul McCartney confirmó que sí fue un poco tenso.

Foto: Getty Images

Paul McCartney habló sobre la tensión de Yoko Ono y The Beatles

Fue en un reciente episodio de su podcast, ‘McCartney: A Life in Lyrics’, donde Sir Paul habló sobre cómo era la presencia de Yoko Ono durante las sesiones de grabación de The Beatles. Y sí, afirmó que no precisamente un ambiente agradable.

Durante la charla, Paul McCartney (quien en unas semanas más vendrá al Foro Sol de CDMX), dijo que durante la grabación del último disco del cuarteto de Liverpool, ‘Let It Be’, la relación entre los integrantes de la banda ya era bastante tensa.

George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr y John Lennon. Foto: Getty Images

Una que influyó con la presencia de Yoko en el estudio de grabación

Macca afirmó que las tensiones aumentaron aún más gracias a la relación “inseparable” de John y Yoko, pues cosas como que ella se encontrara “literalmente en medio de la sesión de grabación” era algo con lo que la banda tenía que lidiar.

“Y la idea era que si John quería que esto sucediera, entonces debía suceder. No había razón para que no fuera así”, indicó Paul McCartney en su podcast donde tuvo de invitado a Paul Muldoon, quien dijo a Paul que sí había una razón para eso.

John Lennon y Yoko Ono estaban juntos todo el tiempo. Foto: Getty Images

“Bueno, excepto que hay una razón para que no lo sea. Estás allí para hacer un trabajo”, dijo Muldoon a Paul McCartney, quien detalló que la banda se callaba la mayor parte del tiempo sobre la presencia de Yoko Ono en el estudio durante las sesiones de grabación.

“No creo que a ninguno de nosotros particularmente le gustara”, dijo Macca asegurando que no era nada personal, sino que The Beatles estaban acostumbrados a trabajar con pocas personas en el estudio. “Fue una interferencia en el lugar de trabajo”, afirmó.

The Beatles grabando en los estudios de Abbey Road en 1967/Foto: Getty Images

The Beatles nunca decía nada de cómo se sentían con la presencia de Yoko Ono en el estudio

McCartney dijo que la banda “encerraba” esas frustraciones para seguir trabajando, no porque querían que The Beatles no se separara, sino porque para la banda hacer y grabar música era parte de su trabajo cuando no estaban de gira.

Pero si en algo coincide el relato de Paul McCartney con el de Yoko Ono es que ella no precisamente se metía en el trabajo de The Beatles en el estudio, pues como se muestra en la docuserie ‘Get Back’, de Peter Jackson, ella se dedicaba a leer el periódico, revisar el correo y pasar tiempo con Linda McCartney.

A veces Yoko Ono también tenía momentos de diversión con John Lennon en el estudio, y aunque no se puede decir que ella fue la que causó la separación del ‘cuarteto de Liverpool’, vaya que sí abonó un poco al drama de Lennon con la banda.

En fin, podemos entender el punto de Paul sobre tener un amigo que quiere llevar a su pareja a TODAS partes, pero también el de John de querer pasar el tiempo posible junto a esa persona especial. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

Yoko Ono y John Lennon. Foto: Getty Images

Te puede interesar