Tom Holland se dará un descanso de la actuación luego de 'The Crowded Room'

A nadie le caen mal unas vacaciones, sobre todo si has chambeado duro y no has parado en un buen rato. Eso aplica sin importar tu profesión, incluso para los actores. Tal es el caso de Tom Holland, quien se dará un descanso de la actuación después de su participación en The Crowded Room, la nueva serie de Apple TV+.

Y es que para ser honestos, el actor británico lleva un buen rato sin parar. Solo para que chequen el dato, desde 2020 hasta el 2023 Tom Holland participó en proyectos como The Devil All The Time, Cherry, Chaos Walking, Spider-Man: No Way Home y Uncharted. Sin embargo, ninguna otra producción lo cansó tanto como The Crowded Room.

Tom Holland como Danny Sullivan en ‘The Crowded Room’/Foto: Apple TV+

Tom Holland se tomará un descanso después de trabajar en ‘The Crowded Room’

Resulta que en entrevista para Extra, Tom Holland declaró que se tomará un año sabático para descansar de la actuación. El actor de 24 años dejó claro que llegó a esta decisión después de participar en The Crowded Room, donde además de interpretar a Danny Sullivan, un asesino y compartir pantalla con Amanda Seyfried, también fue el productor de la serie de Apple TV+.

“Fue un momento difícil, seguro”. Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado. Y además de eso, ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel adicional de presión”, declaró Tom Holland sobre su trabajo en esta serie.

Tom Holland en la premiere de ‘The Crowded Room’/Foto: Getty Images

Luego de estas palabras, fue cuando Tom Holland declaró que se aventará unas vacaciones de la actuación para echar la flojera y descansar después de lo que tuvo que pasar en The Crowded Room: “Ahora me tomo un año libre y eso es el resultado de lo difícil que fue este programa”.

Aunque eso sí, Tom Holland declaró que no es ajeno al trabajo duro y que realmente disfrutó trabajar en esta serie, pero reconoce que el programa lo rompió: “Llegó un momento en el que pensé: ‘Necesito tomarme un descanso’. Estoy emocionado de ver cómo resulta, y siento que nuestro arduo trabajo no fue en vano”.

¿Qué tal? Tom Holland ya se merece un descanso, ¿no creen? Sobre todo porque se dice que Marvel Studios ya está trabajando en la cuarta película de Spider-Man, y muy pronto comenzarán las filmaciones de la biopic de Fred Astaire que protagonizará. Así que es el momento indicado para que se vaya de vacaciones.