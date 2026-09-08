Con la salida del nuevo tráiler de Godzilla Minus Zero, hacemos un repaso a la historia fílmica de una de las figuras más importantes dentro y fuera de la cultura japonesa. La película se ve increíble, y nos emociona igual que la historia de Godzilla.

El kaiju más famoso de todos está de regreso con el nuevo trailer de Godzilla Minus Zero, la primera producción japonesa filmada para IMAX. Pero antes de todo el hype, hay algo que debemos advertir: entender la historia puede ser más complicado que sobrevivir a uno de sus ataques.

Estamos exagerando, pero lo que queremos decir es que a lo largo de más de 70 años, el enorme lagarto radiactivo ha tenido diferentes orígenes, ha muerto y resucitado (varias veces), ha viajado en el tiempo y hasta terminó compartiendo universo con King Kong en más de una ocasión.

La buena noticia es que no necesitas acomodar todas sus películas en una sola cronología. La franquicia está dividida en diferentes líneas temporales y Godzilla Minus Zero pertenece a una de las más recientes.

Imagen de Godzilla Minus Zero / Foto: TOHO

Así que aprovechemos el lanzamiento del nuevo avance de Godzilla Minus Zero para poner un poco de orden en la historia cinematográfica de esta figura.

Antes de comenzar, recordemos que en Japón, las franquicias separan sus periodos contando los años basándose en el reinado del emperador en turno. Démosle…

Godzilla (1954) // Foto: IMDb

Era Showa de 1954 a 1975

Del miedo atómico a héroe

La historia cinematográfica de Godzilla comenzó en 1954, cuando Ishiro Honda presentó al mundo a una criatura gigantesca despertada por la era nuclear.

Durante esta etapa, Godzilla pasó de ser una representación del miedo nuclear a convertirse progresivamente en el protagonista de aventuras mucho más fantásticas, despertando para salvar ciudades niponas de enemigos igual o más tenebrosos.

En el camino se enfrentó con criaturas como King Kong, Mothra, Rodan y King Ghidorah, además de distintas versiones de Mechagodzilla.

Foto: Getty Images // El origen de Godzilla.

Primera etapa de la Era Heisei de 1984 a 1995

El rey regresa con madurez narrativa

Nueve años después de la última película El terror de Mechagodzilla (1975) ,Toho decidió reiniciar al personaje con The Return of Godzilla (1984).

Aunque esta película reconoce los acontecimientos de la cinta de 1954, prácticamente ignora las demás aventuras de la era Showa. Así comenzó una nueva continuidad que posteriormente sería conocida como la era Heisei.

Esta regresa a un tono más serio y cercano a la ciencia ficción. A diferencia de la etapa Showa, Godzilla dejó de ser principalmente un personaje fantástico para convertirse nuevamente en una amenaza devastadora, aunque algunas entregas también exploraron su evolución como criatura y su relación con otros monstruos.

Esta era destacó por sus efectos especiales, sus batallas más espectaculares y la introducción de enemigos como Biollante, SpaceGodzilla y Destoroyah, además de recuperar a enemigos y aliados clásicos.

Esta etapa de la Era Heisei terminó con la muerte de Godzilla, dandole un (supuesto) cierre a la franquicia, afortunadamente, sabemos que esto no fue así.

Godzilla vs. Destroyah (1995) // Foto: IMDb

Segunda etapa de la Era Heisei de 1999 a 2004

El nuevo milenio

Pero si algo caracteriza a Godzilla es que la palabra “reinicio”. En 1999 llegó Godzilla 2000: Millennium y comenzó la llamada era Millennium, que sí nos ponemos muy técnicos, sigue dentro de la Era Heisei.

Aquí la continuidad se vuelve mucho más complicada. En lugar de construir una única historia durante varias películas, Toho comenzó a presentar diferentes versiones del personaje.

Por ejemplo, Godzilla 2000, Godzilla vs. Megaguirus y Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack no deben entenderse como capítulos consecutivos de una misma historia, sino como

La etapa terminó en 2004 con Godzilla: Final Wars.

Godzilla, Mothra y King Ghidorah: Ataque total de monstruos gigantes (2001) // Foto: IMDb

La llegada a Hollywood y el Monsterverse

En 1998 llegó la primera adaptación hollywoodense de Godzilla, dirigida por Roland Emmerich. La recepción entre los fans del mítico rey de los kaijus estuvo lejos de ser positiva.

Para muchos seguidores, aquella versión se alejaba demasiado de la esencia del personaje, desde su diseño hasta la manera en que fue representado.

Godzilla (1998) // Foto: IMDb

El rechazo fue tan grande que los propios fans comenzaron a referirse a la criatura simplemente como Zilla, un nombre que posteriormente también fue utilizado oficialmente por Toho.

La intención fue clara, diferenciar al monstruo de 1998 del Godzilla que el público japonés había construido durante décadas. Para los seguidores más acérrimos, aquella criatura sencillamente no merecía llamarse Godzilla.

En 2014, Legendary estrenó Godzilla, dirigida por Gareth Edwards, y comenzó una continuidad completamente diferente: el MonsterVerse.

Aquí Godzilla compartía universo con otros monstruos, algunos originales y otros clásicos de las películas niponas y eventualmente con King Kong.

Godzilla vs Kong (2024) // Foto: IMDb

Shin Godzilla, la reconstrucción

Mientras Hollywood construía su universo de monstruos, Toho decidió volver a comenzar por su cuenta.

En 2016 llegó Shin Godzilla, dirigida por Hideaki Anno y Shinji Higuchi La película funciona como una historia independiente y presenta otra reinterpretación del origen y la naturaleza de Godzilla, volviendo a su origen de un monstruo nuclear con un giro existencialista.

Así que tampoco tenemos que colocarla dentro de la continuidad de Godzilla 2014 ni dentro de las películas clásicas, pero, sí es una visualización obligada.

Shin Godzilla (2016) // Foto: IMDb

Era Reiwa 2019

Actualidad

La Era Reiwa de Godzilla, iniciada en 2016 con Shin Godzilla, representa una renovación del personaje que apuesta por historias más arriesgadas, autorales y alejadas de la fórmula tradicional de las películas de monstruos.

Esta etapa ha explorado distintos géneros y perspectivas, desde la sátira política y el horror corporal de Shin Godzilla hasta la animación de la trilogía de Godzilla: Planet of the Monsters y el drama humano de Godzilla Minus One.

Más que construir una continuidad única, la Era Reiwa se está caracterizando por reinterpretar a Godzilla según las necesidades de cada historia, convirtiéndolo nuevamente en una figura capaz de representar los miedos, las crisis y las heridas de la sociedad japonesa.

Godzilla Minus One (2023) // Foto: IMDb

Linea de Takashi Yamazaki

En Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki hizo algo bastante interesante, en lugar de continuar la historia hacia el futuro, llevó a Godzilla hasta el Japón de la posguerra.

La película comienza en 1945, durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente avanza hasta los años posteriores al conflicto.

En esta versión, Godzilla vuelve a funcionar como una representación de la destrucción provocada por la guerra y la amenaza nuclear.

Takashi Yamazaki // Foto: IMDb

Godzilla Minus Zero

El nuevo tráiler de Godzilla Minus Zero confirma que Godzilla sobrevivió a los acontecimientos de Godzilla Minus One, y volverá para aterrorizar a Japón en 1949, apenas dos años después de su primer ataque.

Parece ser que Godzilla esta vez no estará solo, pues, el tráiler deja ver que las peleas entre monstruos gigantes llegaron también a las películas de Yamazaki.

Así se ve Godzilla tras sobrevivir a los ataques de hace un par de años en Godzilla Minus One / Foto: TOHO

El avance también presenta una nueva operación para intentar exterminar al monstruo, mientras el elenco incorpora a Min Tanaka, Masami Nagasawa y Jun Kunimura, quienes se suman a los protagonistas Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe.

Dirigida nuevamente por Takashi Yamazaki, la película promete ampliar la historia de la posguerra y llevar la amenaza de Godzilla a un nuevo nivel, además de convertirse en la primera producción japonesa filmada para IMAX.

Godzilla Minus Zero llegará a los cines mexicanos el 5 de noviembre de 2026.