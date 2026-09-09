Todavía no se estrena Avengers: Doomsday pero ya hay muchos planes alrededor de Secret Wars, la cual se estrenará al cierre de 2027 como una continuación de Doomsday. Y la noticia es que Noah Jupe se unió al elenco en un misterioso papel que ha dado pie a varias teorías sobre un posible personaje.

Marvel Studios continúa ampliando el enorme reparto de Avengers: Secret Wars y ahora suma a Noah Jupe, aunque el estudio todavía mantiene en secreto qué personaje interpretará.

El actor, conocido por películas como A Quiet Place y Hamnet, tendrá un papel que, de acuerdo con los reportes, será importante dentro de la historia.

Jupe llega mientras Marvel prepara una de sus producciones más ambiciosas, Avengers: Secret Wars, que funcionará como la continuación de Avengers: Doomsday. Joe y Anthony Russo serán los directores de nueva cuenta, y su estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Noah Jupe // Foto: IMDb

¿Qué papel sera interpretado por Noah Jupe?

Marvel aún no revela cuál será el personaje que Jupe interpretará, decisión que provocó toda clase de teorías entre los fans.

Una de las posibilidades que más fuerza ha tomado es que interprete a The Beyonder, uno de los personajes centrales de la historia de Secret Wars en los cómics.

En esa versión, Beyonder reúne a distintos héroes y villanos en Battleworld, un mundo construido a partir de fragmentos de diferentes realidades.

Beyonder // Foto: Marvel Comics

Otra teoría apunta a Franklin Richards, el hijo de Reed Richards y Sue Storm. El personaje ya fue presentado en la película de The Fantastic Four, por lo que algunos fans consideran que Jupe podría interpretar una versión adulta del personaje.

También hay quienes han señalado el parecido físico entre Jupe y Pedro Pascal, quien interpreta a Reed Richards, lo que alimentó todavía más las especulaciones sobre un posible parentesco entre ambos personajes. Cabe aclarar que ninguna de estas teorías ha sido confirmada por Marvel.

Franklin Richards // Imagen: Marvel Comics

Un reparto cada vez más grande

Avengers: Secret Wars llegará después de Avengers: Doomsday, película que reunirá a personajes de distintas franquicias y universos, incluyendo a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

Además, la película contará con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, mientras que actores como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Tenoch Huerta, James Marsden y Chris Evans volviendo como el Capitan América también forman parte de esta nueva y ambiciosa etapa del MCU.

Por ahora, el misterio alrededor del personaje de Noah Jupe permanece intacto. Y considerando la importancia que podría tener Secret Wars para el futuro del MCU, su casting podría esconder uno de los grandes secretos de la película.

Mientras esperamos por Secret Wars, continuemos disfrutando del avance de Avengers: Doomsday.