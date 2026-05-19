Lo que necesitas saber: Dear Joanne es una banda de Madrid, España que está por estrenar su primer disco... aunque desde hace rato hacen ruido en la escena underground.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, es motivo de reverencias y homenajes por sus muchos logros deportivos… sin embargo, ninguno como el que les hacen las madrileñas de Dear Joanne, bandota a la que vale la pena echarles un oído.

Dear Joanne / Foto: ateneooculto.com

“Sabalenka”, gran adelanto de un primer disco de Dear Joanne

“Tu nueva banda favorita”, aseguran ser las Dear Joanne, banda española con canciones en las que estalla el punk, el garage y todo lo que suene grasoso… pero también que anime a batirse en la pista.

Por esto último, podemos decir que las Dear Joanne también tienen sus tintes de wave y power pop. Bastante versátiles, en pocas palabras… y divertidas. Como pequeña muestra: la canción inspirada en la muy inspiradora Aryna Sabalenka.

“Quiero muñequeras aunque no hago deporte, práctico su grito aunque me da cortes. Sólo habló de ella, no hay quien me soporte. Aryna Sabalenka… ¡qué brazos, qué porte!”, dice Dear Joanne en su oda a la tenista bielorrusa que, como se ve, mueve emociones más allá de las canchas.

“Sabalenka” es un adelanto del próximo disco de las Dear Joanne. Mejor dicho, de su disco debut, del que se esperan temazos como éste, en el que hay espacio para cotorrear mientras resuenan los guitarrazos.

Otras canciones para entrarle a las Dear Joanne

“Ella quiere tocarme el pelo”

Lanzada en 2025, en esta canción el trío de Madrid describe la figura de lo que sería una chica perfecta… pero desde una perspectiva surrealista y sarcástica. Lo que se escucha en este track es lo que se escucharía si uno ve a la banda en directo, porque la grabación viene de una sesión hecha completamente en vivo. Como debe de ser el garage para sonar más contundente…

“Angie la ladrona”

Los medios locales aseguran que, en poco tiempo, Dear Joanne ha logrado ganarse espacio en la escena underground de España. Nada sorpresivo, si desde su primer EP cargan una energía como la que sueltan en esta canción que, si bien tiene sus coqueteos con lo retro, también maneja un sonido que no se ancla en el pasado… y actitud, demasiada actitud.

“Benito el aparejador”

Quién sabe qué hay en las cabecitas locas de las Dear Joanne que, además de tener una canción dedicada a Sabalenka, también se lucen con una inspirada en aquellos que se encargan de una construcción… de eso trata “Benito el aparejador”:

“Describe los problemas a los que tiene que enfrentarse un aparejador acomplejado, debido a su inseguridad y a la presión que ejercen sobre él”. Tema en el que se evoca la figura de Charles Edouard Jeanneret Gris, más conocido como Le Corbusier… una leyenda de la arquitectura (¿por qué? Pues porque sí).