Lo que necesita saber: Carlos Alcaraz ha ganado Wimbledon en 2023 y 2024.

Carlos Alcaraz no podrá participar en Wimbledon 2026. El español confirmó que, aunque su recuperación en la muñeca avanza favorablemente, aún no es tiempo de volver a las competencias, por lo que, además de Wimbledon, también queda fuera de Queen’s.

Alcaraz se lesionó durante el Barcelona Open en abril de 2026; desde entonces ha estado fuera de actividad, perdiéndose también Roland Garros.

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Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon 2026

La lesión en la muñeca de Carlos Alcaraz ya le costó un torneo más, uno de los más importantes del calendario: Wimbledon. El español no podrá conseguir su tercer campeonato por esa lesión en la muñeca que arrastra desde Barcelona.

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!”. Escribió Alcaraz en sus redes sociales.

Y como dice Carlitos, la recuperación va por buen camino, pero es necesario tomar un poco más de tiempo antes de volver a las competencias.

El ATP 500 de Queen’s se juega del 15 al 21 de junio, mientras que la edición 2026 de Wimbledon inicia el 29 de junio hasta el 12 de julio del 2026.

Carlos Alcaraz sufrió una tenosinovitis en la muñeca derecha, que se trata de una inflamación en las vainas que recubren los tendones del dedo pulgar. Generalmente, causa dolor en la base del dedo pulgar y la zona del antebrazo, además de la dificultad de cerrar el puño, girar la muñeca y agarrar objetos.

¿Qué torneos se ha perdido Carlos Alcaraz en el 2026?