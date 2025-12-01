Lo que necesitas saber: Avatar 3 se estrenará tan solo tres años después de la segunda entrega... en este diciembre.

¡Está de regreso! La icónica historia Na’vi de las manos del director James Cameron está de vuelta con su tercera entrega ‘Avatar: Fire and Ash’ y ya tenemos el tráiler oficial que luce impresionante.

Primera adelanto de Avatar 3 // YouTube: @20thCenturyStudiosLA

Tráiler de ‘Avatar: Fire and Ash’

Casi un año después de que James Cameron revelara el título de ‘Avatar 3’ y con ello, surgieran los rumores sobre una nueva tribu, por fin se confirmó con el primer tráiler.

Y como en las otras películas anteriores, lo que más destaca en este nuevo adelanto son los impresionantes efectos visuales. Desde las escenas en donde nos muestran más sobre Pandora… hasta las partes de acción que tendrá esta nueva entrega.

Aquí te dejamos el tráiler de ‘Avatar: Fire and Ash’ para que lo veas por ti mismo:

¿Cuándo se estrena la película?

A diferencia de la segunda película que se estrenó más de una década después de la primera parte, esta tercera entrega llega a cines tan solo tres años después…

Eso sí, no se salvó de ser retrasada, pues el calendario de estrenos de esta saga tenía contemplado que la tercera parte saliera a finales de 2024.

Ahora, un año después, ‘Avatar: Fire and Ash’ llegará a la pantalla grande el próximo viernes 19 de diciembre de 2025.

¿De qué tratará esta ‘Avatar: Fire and Ash’?

Como ya te habrás dado cuenta, esta nueva película parece que tiene la misma trama que la anterior, en donde nuestros protagonistas se integran a un nuevo clan y combaten contra las amenazas humanas que buscan destruir Pandora.

Aunqueee, además de los nuevos paisajes y lo que parece ser un nuevo ecosistema del planeta, todo apunta a que Jake Sully y Neytiri se verán envueltos en una pelea con una mujer Na’vi perteneciente a un clan de fuego.