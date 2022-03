¡Qué emoción! Checa la fecha de estreno y las nuevas imágenes de ‘House of the Dragon’

Vaya que el 2022 será un año espectacular para las series. Muchas plataformas de streaming se están rifando trayéndonos un montón de historias alucinantes, algunas apenas las están cocinando y otras ya sabíamos que venían en camino, y lo mejor de todo es que se estrenarán en los próximos meses. Tal es el caso de HBO Max, que planea presentarnos producciones increíbles y para los fans de Game of Thrones que se quedaron con ganas de más tienen House of the Dragon, que seguramente les volará la cabeza.

Sí, sabemos que muchos todavía no procesan el final de esta serie que nos dejó con la boca abierta, pero hace un buen rato nos enteramos de los planes de la cadena de televisión para continuar explorando el universo creador por George R.R. Martin. Finalmente, anunciaron con bombo y platillo que este proyecto que estaban desarrollando se basaría en la novela Fuego y sangre, la cual sigue a la casa Targaryen y se centra 300 años antes de los eventos donde Daenerys y Jon Snow estuvieron involucrados.

HBO Max reveló nuevas imágenes y la fecha de estreno de ‘House of the Dragon’

Poco a poco, HBO Max fue revelando detalles sobre House of the Dragon, como el propio título de la serie y el elenco encabezado por actores como Matt Smith, Paddy Considine, Emma D’Arcy, Eve Best y mucho más. Por si esto no fuera suficiente, a finales de 2021 apareció el primer teaser que nos dejó con un montón de preguntas y poquísimas respuestas (ACÁ lo pueden checar). Pero ahora, la plataforma de streaming confirmó la fecha oficial en que estrenarán esta producción.

A través de sus redes sociales, el servicio de HBO anunció que el próximo domingo 21 de agosto llegará a su catálogo esta serie de 10 episodios y por supuesto que esto nos tiene sumamente emocionados porque volveremos a este universo tan intenso. Aunque eso no fue todo, ya que para acompañar esta noticia también revelaron nuevas imágenes sobre la historia de la familia Targaryen y de una vez les avisamos que tendrán que aprenderse los nombres de cada uno de los personajes.

Y a todo esto, ¿de qué va esta serie?

Para los que no tienen idea de qué va House of the Dragon y no conocen los sucesos que George R.R. Martin escribió en Fuego y sangre, ahí les va una breve sinópsis. La trama se centra en la historia de la Casa Targaryen, una de las familias más poderosas de Westeros y que logró dominar el continente de una manera sangrienta y brutal, pero sobre todo porque contaban con una arma que nadie más tenía: el poder controlar a los dragones. Fue así como se convirtieron en los gobernantes más despiadados jamás antes visto.

Pero no todo fue maravilloso, porque en la serie también nos mostrarán la caída de esta casa y todos los sucesos que los llevaron a casi desaparecer. Estos conflictos internos entre los Targaryen crearon una guerra civil conocida como “la Danza de los Dragones”, donde el príncipe Aegon II combatió contra su media hermana Rhaenrya por el famosísimo Trono de Hierro. Así que prepárense, porque además de las traiciones, seguramente veremos un montón de sangre y trancazos duros.