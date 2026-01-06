Lo que necesitas saber: En esta nueva entrega del cuento clásico veremos a Robin Hood lidiando con su pasado de crímenes y asesinatos hasta que se le ofrece la "salvación".

Apenas estamos comenzando el 2026 y ya tenemos el tráiler de una película que seguramente muchos esperaremos su estreno con ansias… se trata de ‘The Death of Robin Hood’, protagonizada por nada más que Hugh Jackman.

Tráiler de ‘The Death of Robin Hood’ // Captura de pantalla

Primer tráiler de ‘The Death of Robin Hood’, protagonizada por Hugh Jackman

Se viene una nueva película de Robin Hood, aunque esta vez se trata de una historia un tanto oscura y diferente a la que conocemos del famoso “héroe” que buscaba ayudar a los pobres robándole a los ricos.

Ambientada en la época medieval, en esta nueva entrega del cuento clásico veremos a Robin Hood lidiando con su pasado de crímenes y asesinatos hasta que se le ofrece la “salvación”.

Mediante redes sociales, la productora A24 compartió el primer tráiler de esta película que es dirigida por Michael Sarnoski y que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Hugh Jackman, Bill Skarsgard y Jodie Comer.

Pero bueno, ya no te contamos más y mejor te dejamos el primer adelanto:

¿Cuándo llegará a cines?

Si ya quieres ver de nuevo a Hugh Jackman protagonizando una película, habrá que esperar para su estreno, pues de momento solo se reveló que llegará próximamente.

Aunque no todo son malas noticias, pues según medios especializados llegará a cines a finales de este año. Mientras, puedes ir viendo qué película y serie podrás ver durante este 2026.