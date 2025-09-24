Lo que necesitas saber: Usuarios en redes se han movilizado para poder ayudar al actor, lanzando una campaña de recaudación de fondos a través de GoFoundMe.

¿Quién no recuerda con cariño la serie de Nickelodeon ‘El Manual de Supervivencia Escolar de Ned’? Pues parece que no a todos los actores les ha ido del todo bien… Tylor Chase, quien interpretaba a Martin Qwerly, fue visto por un fan viviendo en situación de calle.

Actor de Nickelodeon en situación de calle // Captura de pantalla

Fan graba a Tylor Chase en situación de calle en Estados Unidos

En redes sociales comenzó a circular un video en el que una fan del programa de Nickelodeon ‘El Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ encontró en situación de calle a Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly.

La fanática se encontró al actor mientras caminaba en las calles de Riverside, California. En cuanto lo reconoció, se acercó a él para poder platicar.

En el breve clip, se puede ver a Tylor Chase con un aspecto descuidado y se le escuchar decir unas palabras hacia la cámara: “Hola soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

Fans piden ayuda para el actor

Como era de esperarse, luego de que el video se hiciera viral, usuarios en redes se han movilizado para poder ayudar al actor, lanzando una campaña de recaudación de fondos a través de GoFoundMe.

En ella se pide apoyo para cubrir las necesidades básicas de Chase, como vivienda, alimentación y estabilidad económica para salir adelante.

Desafortunadamente, este caso se suma a la lista de otras estrellas de Hollywood que, tras alcanzar la fama, han enfrentado problemas que los han llevado a vivir en situación de calle.