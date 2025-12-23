Lo que necesitas saber: Tylor Chase estuvo hablando con su familia y excompañeros de trabajo.

¿Recuerdan a Tylor Chase? En septiembre del 2025, les contamos que el exactor de Nickelodeon y quien le dio vida a ‘Martin Qwerly’ en la serie el Manual de Ned, se encontraba viviendo en situación de calle.

Después de aquella noticia, varias personas se organizaron para ayudar a Tylor. Crearon una colecta en GoFoundMe y hasta el actor Daniel Curtis Lee, quien interpreto a ‘Cookie’ en el ‘Manual de Ned’ se comprometió a ayudar a su excompañero.

Y después de varios intentos fallidos de llevarlo a rehabilitación, Tylor por fin aceptó la ayuda que le ofrecieron para recuperar su vida. Al menos esa es la información que publicó un usuario en Instagram.

Actor de Nickelodeon es visto en situación de calle // Captura de pantalla

Tylor Chase recibe ayuda

Jacob Harris informó en su cuenta de Instagram que encontró a Tylor Chase en las calles de California. Lo ayudó a comunicarse con su familia y varios de sus excompañeros, quienes le pidieron que aceptara ir a terapia, pero sobre todo le hicieron saber que era muy querido, no solo por los fans, también por sus seres queridos.

De acuerdo con Jacob, Tylor ya se mantiene en comunicación las personas que pueden brindarle ayuda profesional.

“Lo encontré. Estuve con él una hora mientras su padre y varios compañeros de reparto lo llamaban por teléfono. Le explicaron su amor y cuánto quieren/necesitan que acepte recibir ayuda. Ahora está en contacto con las personas adecuadas para obtener la ayuda que necesita. Tiene una habitación de hotel esta noche para que pueda tomar la decisión por sí mismo“. Escribió Jacob en su cuenta de Instagram.

Incluso el Daily Mail, tuvo una breve conversación con Taylor, quien les confesó que estaba pensando en ir a Georgia, donde vive su padre, para ingresar a un programa de asistencia habitacional.

“Tengo todo listo para quedarme allá, espero tener una habitación… Probablemente un programa de asistencia habitacional en Georgia”.

Lo que significaría un gran paso en su rehabilitación, ya que hasta ahora, había rechazado la ayuda que le ofrecía la policía local.

Muchos fans y excompañeros de Tylor han seguido su caso con mucho interés y con la esperanza de verlo recuperado.