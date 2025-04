Alex Garland está de regreso este 2025 con Warfare, su más reciente película (producida por A24 como Civil War) y que integra a un elenco impresionante conformado por los rostros más conocidos de la televisión y el cine, sobre todo de la primera. Para que se den una idea, en el elenco de Warfare une los universos de:

Black Mirror, Stranger Things, The Bear, Daredevil, True Detective, Riverdale, Peaky Blinders, Shōgun, Reservation Dogs, Sharp Objects y más, muchos más. Por acá tuvimos oportunidad de platicar con Garland y su codirector, Ray Mendoza, y parte del elenco.

Y también les queremos contar las enormes producciones en las que han participado el elenco de Warfare con Will Poulter, Joseph Quinn, Kit Connor, Noah Centineo, Charles Melton, Cosmo Jarvis, y en dónde pueden encontrarlas.

Will Poulter

Will Poulter interpreta al oficial Erik como parte del elenco de Warfare

Will Poulter se apareció en nuestras pantallas allá del 2007, y si bien sus inicios tanto en el cine como la televisión no fueron el éxito rotundo… pronto se acomodó en Hollywood y ahora es uno de los actores más aclamados y versátiles.

Para que se den una idea, ha aparecido en tres de las series más aclamadas de los últimos años, y en una variedad de géneros y personajes. Pero a Poulter lo recordamos perfecto por eso hermosísimo personaje de Luca en la tercera temporada de The Bear, el extraño pero fascinante de Colin Ritman en Bandersnatch y la temporada 7 de Black Mirror y el confitado de Billy Cutler en Dopesick. ¿Recuerdan las series? Acá se las dejamos y en dónde pueden verlas.

The Bear disponible en Disney+

Black Mirror disponible en Netflix

Dopesick disponible en Disney+

Warfare y su trabajo en el cine

Pero en el cine también ha trabajado con algunos directores bastante destacados, recalcando su participación con ganadores del Oscar de la talla de Alejandro González Iñárritu y Kathryn Bigelow. Pero también ha formado parte de las franquicias de Las crónicas de Narnia, The Maze Runner y Guardians of the Galaxy del MCU.

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader de Michael Apted disponible en Disney+

The Maze Runner de Wes Ball ambas disponibles en Disney+

The Revenant de Alejandro González Iñárritu disponible en Disney+

War Machine de David Michôd disponible en Netflix

Midsommar de Ari Aster disponible en MGM+

Guardians of the Galaxy Vol. 3 de James Gunn disponible en Disney+

Will Poulter como Adam Warlock en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Cosmo Jarvis

Cosmo Jarvis interpreta a un médico y francotirador llamado Elliot Miller como parte del elenco de Warfare

La primera vez que vi a Cosmo Jarvis fue en la adaptación de Persuasión para Netflix junto a Dakota Johnson. Su trabajo como el capitán Frederick Wentworth es de las pocas cosas rescatables en la cinta.

Y por eso nos aventuramos a buscarlo en otras cosas para descubrir que ya había colaborado con Alex Garland en Aniquilación. Uno de sus últimos créditos es en Alto Knights bajo la dirección de Barry Levinson y con el protagónico de Robert De Niro.

Aniquilación de Alex Garland está disponible para compra y renta

Persuasión de Carrie Cracknell disponible en Netflix

Cosmo Jarvis y Dakota Johnson en ‘Persuasion’ / Foto: Netflix

Antes de Warfare

Pero es en la televisión donde Jarvis ha encontrado un mayor espacio. Para que se den una idea, apareció en la quinta temporada de Peaky Blinders como Barney Thompson, un viejo amigo de Tommy.

Sin embargo, ese no ha sido su mayor “logro”, por decirlo de alguna manera. Sino que Jarvis es protagonista de la aclamada Shōgun para interpretar a John Blackthrone de la mano de Hiroyuki Sanada para contar la historia de la novela homónima de James Clavell.

Peaky Blinders disponible en Netflix

Shōgun disponible en Disney+

Kit Connor

Kit Connor interpreta a Tommy en Warfare

La presencia de Kit Connor en el cine apenas se está formando. Ha tenido algunas apariciones pequeñas pero importantes en cintas como Ready Player One o en Rocketman, y en donde interpretó a Reggie de adolescente. Una de sus últimas producciones fue para prestar su voz en Robot salvaje.

Ready Player One de Steven Spielberg disponible en Prime Video

Rocketman de Dexter Fletcher disponible en Paramount+

Pero el papel más popular de Kit Connor es el de Nick Nelson en Heartstopper, una serie bellísima. También prestó su voz para His Dark Materials en el personaje de Pantalaimon.

His Dark Materials disponible en MAX

Heartstopper disponible en Netflix

Joseph Quinn

Joseph Quinn interpreta a Sam como parte del elenco de Warfare

Joseph Quinn tiene una carrera bastante particular. No tiene muchos créditos ni en cine ni en televisión, pero los “pocos” que tiene, vaya que son grandes y han marcado un antes y un después en sus respectivas historias.

Para empezar, tuvo una pequeñísima aparición en la temporada 7 de Game of Thrones (era el guardia que no le permite la entrada a Arya en Winterfell). Pero también apareció en varias producciones de la BBC como Los miserables hasta llegar al papel que le abrió el resto de puertas: Eddie Munson en Stranger Things para la cuarta temporada.

Game of Thrones disponible en MAX

Stranger Things disponible en Netflix

Joseph Quinn como Eddie Munson en Stranger Things / Foto: Netflix

Su llegada al cine, a Warfare y el MCU

Ya de ahí, lo vimos en la mega producción de A Quiet Place: Day One con Lupita Nyong’o, su colaboración en la tan esperada secuela de Gladiador a un lado de Paul Mescal y Pedro Pascal y, su gran próximo proyecto: The Fantastic Four: First Steps como Johnny Storm bajo la dirección de Matt Shakman.

A Quiet Place: Day One de Michael Sarnoski disponible en Netflix

Gladiador II de Ridley Scott disponible en Paramount+

The Fantastic Four: First Steps de Mark Shakman se estrenará el 24 de julio

Charles Melton

Charles Melton interpreta a Jake como parte del elenco de Warfare

La carrera de Charles Melton cada vez va más para arriba. Ha participado en videos musicales como el de “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” de Ariana Grande. Pero lo mejor llegó gracias a su increíble actuación en May December en compañía de Natalie Portman y Julianne Moore, y en donde interpreta a Joe, el esposo de una mujer que comenzó a rondarle cuando tenía 13 años y ella 26.

De ahí para atrás, podemos destacar su participación en Bad Boys fro Life y la adaptación de The Sun is Also a Star, escrita por Nicola Yoon. Ahora bien. Es en la tele donde radica su popularidad.

The Sun is Also a Star de Ry Russo-Young disponible en Prime Video

Bad boys for Life de Adil El Arbi y Bilall Fallah disponible en Prime Video

May December de Todd Haynes disponible en Prime Video

Charles Melton y Julianne Moore en Mat December / Foto: Killer Films

Sus personajes en la televisión

Apareció brevemente en Glee y en dos episodios de American Horror Story: Hotel, el que tiene a Lady Gaga en su elenco. Pero, lo grande vino con el personaje de Reggie Mantle en Riverdale.

American Horror Story: Hotel disponible en Disney+

Riverdale disponible en Netflix

D’Pharaoh Woon-A-Tai

D’Pharaoh Woon-A-Tai interpreta a Ray Mendoza en Warfare

Para hablar de D’Pharaoh, sólo hay que mencionar un personaje y un título: Bear Smallhill en Reservation Dogs, una serie creada por Taika Waititi y Sterlin Harjo que corrió durante tres temporadas.

Por este personaje recibió nominaciones a los Critics’ Choice Awards, Independent Spirit y a los Emmy, convirtiéndose en el primer actor indígena en ser nominado en la categoría principal dentro de la Comedia.

Reservation Dogs disponible en Disney+

Finn Bennett

Finn Bennett interpreta a John en Warfare

Al hablar de la carrera de Finn Bennett, debemos destacar su participación en múltiples series que cubren los últimos 10 años. Para empezar, apareció en Top Boy, este drama que Drake revivió varios años después.

Pasaron varios años para que su participación volviera a ser destacada. Y lo hizo con la cuarta temporada de True Detective dirigida por la mexicana Issa López y protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis.

El año pasado también salió en una de las sorpresas del streaming: Black Doves, en donde compartió créditos con Keira Knightly y Ben Whishaw. Una maravilla de serie.

Pero la cosa se va a poner buena para Bennett porque él protagonizará la (próxima) precuela de Game of Thrones titulada A Knight of the Seven Kingdoms, ambientada 72 años después de House of the Dragon y 100 años antes de GoT. La serie está basada en las novelas de Dunk & Egg, específicamente en el primer título The Hedge Knight. Bennett dará vida a Aerion Targaryen.

Top Boy disponible en Netflix

True Detective disponible en MAX

Black Doves disponible en Netflix

Jodie Foster y Finn Bennett en True Detective / Foto: HBO

Michael Gandolfini

Michael Gandolfini es el teniente McDonald como parte del elenco de Warfare

El apellido de Michael Gandolfini nos lleva directamente a James Gandolfini, protagonista de The Sopranos que, para muchos, es la mejor serie en la historia de la televisión (el mismo Alex Garland la ha mencionado como un quiebre en las producciones de tv).

Y sí, entonces es Michael Gandlfini el que interpreta a Tony Soprano en The Many Saints of Newark, una precuela de la serie. Ese mismo año trabajó en Cherry con Tom Holland, y aprovechando su cercanía con los directores, también le entró al quite con The Gray Man junto a Ryan Gosling.

También colaboró con Joaquin Phoenix para la rarísima Beau is Afraid de 2023 y un año después, salió en la biopic de Bob Marley titulada One Love.

The Many Saints of Newark de Alan Taylor

Cherry de los hermanos Russo disponible en Apple TV+

The Grey Man de los hermanos Russo disponible en Netflix

Beau is Afraid de Ari Aster disponible en Prime Video

One Love de Reinaldo Marcus Green disponible en Netflix

Antes y después de Warfare

Pero en la televisión no se ha quedado nada corto. Gandolfini tiene créditos en The Deuce sobre la industria porno de los 70; en The Offer sobre la producción de El padrino; y este 2025 en el regreso de Daredevil: Born Again.

The Deuce disponible en MAX

The Offer disponible en Paramount+

Daredevil: Born Again disponible en Disney+

Michael Gandolfini en Daredevil: Born Again / Foto: Marvel Studios

Noah Centineo

Noah Centineo interpreta a un artillero como parte del elenco de Warfare

Noah Centineo es el rostro de una de las trilogías infantiles y juveniles más exitosas de los últimos años: A todos los chicos de los que me enamoré, en donde interpretó a Peter Kavinsky, la persona que más acompaña a Lara Jean.

Entre todas estas producciones, también ha aparecido con Kristen Stewart en Los ángeles de Charlie como Langston, en la mega producción de DC de Black Adam con Dwayne Johnson y en Dream Scenario con Nicolas Cage.

A todos los chicos de los que me enamoré disponible en Netflix

Los ángeles de Charlie de Elizabeth Banks disponible en Netflix

Black Adam de Jaume Collet-Serra disponible en Prime Video

Taylor John Smith

Taylor John Smith interpreta a Frank en Warfare

Taylor John Smith tiene algunos créditos en la serie de antología de American Crime, protagonizada por Felicity Huffman y Regina King. Pero también apareció en la serie limitada de HBO Sharp Objects junto a Amy Adams.

Sharp Objects disponible en MAX

Sin embargo, Smith ha tenido ms participaciones en el cine junto a grandes figuras como Gary Oldman, Gerard Butler, Orlando Bloom, Liam Neeson y más reciente con Daisy Edgar-Jones y Harris Dickinson. Aquí les van sus películas y dónde verlas.

Hunter Killer de Donovan Marsh disponible para compra y renta

The Outpost de Rod Lurie disponible para compra y renta

Blacklight de Mark Williams disponible para compra y renta

Where the Crawdads Sing de Olivia Newman disponible en Sony One

¿Cuándo se estrena Warfare?

Warfare se estrena este viernes 18 de abril