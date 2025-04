Si revisamos la filmografía de Guy Ritchie, encontramos algunas de las películas más interesantes y originales del cierre de los 90 y el nuevo milenio. Tras casi 30 años de carrera, sigue sorprendiéndonos con sus producciones. Y para este 2025, lo hace con La fuente de la juventud protagonizada, entre muchos nombres, por Eiza González.

Ahora bien. Esta es la segunda colaboración entre Guy Ritchie y la actriz mexicana. La primera fue entre 2023 y 2024 con la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare junto a Henry Cavill, Henry Golding, Alan Ritchson y más.

Así como cada una de las películas de Ritchie tienen grandes elencos, para La fuente de la juventud también reúne a grandes actores, a quienes pudimos ver en el primer tráiler oficial de la cinta bajo la producción y distribución de Apple Original Films.

Natalie Portman y John Krasinski en ‘La fuente de la juventud’ / Foto: Apple TV

¿De qué va La fuente de la juventud de Guy Ritchie?

La fuente de la juventud (Fountain of Youth) es una película de acción y aventura muy al estilo de Indiana Jones o La leyenda del tesoro perdido. La historia sigue a los hermanos Luke y Charlotte, que si bien llevan un buen rato sin tener contacto, siempre están en el uno para el otro.

La cinta arranca cuando Luke contacta a Charlotte para pedirle que se sume a una misión internacional que conllevará muchos peligros, pero también tiene como objetivo realizar el hallazgo más importante para la humanidad: encontrar la Fuente de la Juventud.

Ahora bien. Ambos son buenazos en la historia, y junto a un equipo bastante interesante, comienzan a revelar distintas pistas que las culturas del mundo dejaron sobre el tema, para encontrar la fuente de la juventud, de la vida, de la inmortalidad. Aquí les dejamos el tráiler de La fuente de la juventud.

Eiza González y el elenco

Como les decíamos, Guy Ritchie volvió a reunir a un gran elenco para La fuente de la juventud. Esta vez va comandado por Natalie Portman y John Krasinski, quienes interpretan a los hermanos Charlotte y Luke Purdue, amantes de la historia y las aventuras.

Eiza González también protagoniza esta historia junto a varios rostros y nombres que reconocemos perfectamente como Domhnall Gleeson (About Time, Ex Machina), Arian Moayed (Succession), Laz Alonso (The Boys), Carmen Ejogo (The Penguin) y Stanley Tucci (ni necesita presentación, pero (Cónclave, El diablo viste a la moda, Desde mi cielo).

La fuente de la juventud está dirigida por Guy Ritchie con un guion de James Vanderbilt, a quien conocemos por historias como Zodiac de David Fincher, las dos entregas de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield y el regreso de la franquicia de Scream en 2022 y 2023.

Eiza González en ‘La fuente de la juventud’ de Guy Ritchie / Foto: Apple TV

¿Cuándo se estrena La fuente de la juventud?

La fuente de la juventud tiene una fecha de estreno programada para 2025, y de hecho, está más cerca de los que esperamos. Apple TV+ la meterá en su catálogo a partir de viernes 23 de mayo. Al ser parte de sus producciones originales, no tenemos pierde para encontrarla ahí.

Parte del elenco de ‘La fuente de la juventud’ / Foto: Apple TV