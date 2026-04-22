Beneficios del Mundial 2026: La iniciativa para plantar árboles en México, Estados Unidos y Canadá

Lo que necesitas saber: Ya se han plantado 250 mil árboles y la idea es abarcar el terreno equivalente a mil campos de futbol

Ser sede del Mundial 2026 no solo representa la oportunidad de ver a grandes figuras en nuestro país, también se espera un impacto muy positivo al medio ambiente gracias a una iniciativa para plantar miles de árboles en las sedes mundialistas.

Oh sí, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son parte de una campaña de arborización que la FIFA apoya en las 16 sedes del Mundial 2026, y está chido conocerla para verle otro lado bueno a una Copa del Mundo.

Foto: FIFA (www.inside.fifa.com)

FIFA apoya campaña para plantar árboles en las 16 ciudades sede del Mundial 2026

Se trata de una iniciativa que lleva realizándose desde 2025, pero la FIFA anunció recién que se une para apoyarla en las 16 ciudades que recibirán la Copa del Mundo.

La labor viene de la Fundación Arbor Day y engloba tanto proyectos de reforestación a gran escala como jornadas ciudadanas de plantación de árboles.

“La FIFA y la Fundación Arbor Day se han fijado como meta plantar un millón de árboles en los bosques de Norteamérica, y los proyectos ciudadanos auspiciados en las 16 sedes añadirán a su vez más de 12 mil en parques, centros educativos, rutas de senderismo y otros espacios públicos”, indica el organismo.

Ya se plantaron unos 250 mil árboles en México, Estados Unidos y Canadá, y el objetivo es que la reforestación alcance la superficie equivalente a mil campos de futbol (800 hectáreas, para ser más precisos).

Foto: FIFA (www.inside.fifa.com)

¿Cómo ayudar a plantar más árboles en el marco del Mundial 2026?

Puede sonar obvio, pero a veces no dimensionamos el impacto que puede tener plantar árboles en nuestra comunidad, región o ciudad.

Algunos de los beneficios que tienen iniciativas como la apoyada por FIFA por el Mundial 2026, van desde reducir la temperatura de la ciudad, mejorar la calidad del aire y prevenir escorrentías, un proceso donde el agua de lluvia o hielo fluye por debajo de la superficie porque el suelo no es capaz de absorberla, lo que transporta contaminantes y crea un escenario propicio para inundaciones.

Entendemos si todo lo anterior dicho te hace sentir ganas de colaborar, por eso te dejamos el link a la página de Arbor Day, donde podrás encontrar enlaces para apoyar de distintas formas:

Con donativos para que puedan seguir plantando árboles.

Convirtiéndote en miembro de la organización y ser parte de sus brigadas.

Arbor Day ofrece capacitación, descuentos en Viveros y árboles gratis para plantar en tu jardín. Sin duda, un motivo para celebrar ser sede del Mundial 2026.