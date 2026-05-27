Lo que necesitas saber: Los 104 partidos y los derechos de transmisión de CazéTV solo estarán disponibles para la región de Brasil.

¿Se imaginan ver el Mundial 2026 en YouTube completamente gratis? Pues mientras en México será necesario contratar algunos ‘paquetes mundialistas’, en Brasil no tendrán que imaginarlo, porque los 104 partidos se transmitirán en el canal de YouTube de CazéTV.

Y ojo, aunque la noticia sea sorprendente, no es algo que ocurrió así de la nada; al contrario, es resultado del trabajo del streamer brasileño Casimiro Miguel y la agencia LiveMode. Juntos han conseguido los derechos de varias competencias internacionales, incluidas las próximas seis temporadas de LaLiga de España.

Tan solo en Qatar 2022, CazéTV obtuvo los derechos de transmisión de 22 partidos y hasta consiguió que se conectaran de forma simultánea hasta 6 millones de personas durante uno de los partidos de Brasil.

Captura de pantalla Pinterest

Los 104 partidos del Mundial gratis en YouTube… Brasil

Antes de que se ilusionen, deben saber que los 104 partidos y los derechos de transmisión de CazéTV solo estarán disponibles para la región de Brasil. En el resto de los países de Latinoamérica (y el mundo), los aficionados tendrán que ver los partidos por las televisoras seleccionadas.

Y seguro tienen la duda sobre ¿cómo consiguieron los derechos de transmisión? Bueno, tal vez recuerdan que hace unos meses la FIFA anunció que tendría una alianza con YouTube para darle contenido exclusivo y la posibilidad de transmitir en vivo algunos partidos a ciertos creadores.

Neymar con la Selección de Brasil / FB Neymar

Además, la agencia LiveMode, especializada en marketing y derechos deportivos, con la que trabaja CazéTV estuvo negociando varios meses antes con la FIFA para quedarse los derechos, y lo consiguieron. Mucho se debe al gran éxito que ha tenido el canal en los últimos años con la transmisión de torneos como la Libertadores Femenina, Europa League Femenina, la Europa League, la Conference League, la Bundesliga, la Ligue 1 y el Mundial de Clubes.

Y claro, aquellos 22 partidos de Qatar 2022 que marcaron su camino hacía el éxito.

La televisión brasileña tendrá solo 52 partidos

Y mientras los aficionados brasileños podrán disfrutar los 104 partidos del Mundial por YouTube, TV Globo tendrá tan solo 52 partidos, la mitad del torneo.

La FIFA está apostando por llevar el futbol a nuevas generaciones por medio de las nuevas plataformas como YouTube y Twitch más allá de solo la televisión convencional.

¿Les gustaría ver el próximo Mundial por YouTube en México?