Toluca vs Tigres: Definida la fecha y hora para ver la final de la Concachampions 2026

Lo que necesitas saber: La final se juega en el Estadio Nemesio Diez porque Toluca tuvo mejor diferencia de goles que Tigres a lo largo del torneo

La Liga MX sigue dominando la Concachampions. Toluca y Tigres disputarán el título este 2026 y ya tenemos la cita totalmente confirmada para ser testigos de esa épica final.

Concacaf ya reveló la fecha, hora y todos los detalles, así que vamos con ello.

Foto: Concacaf Champions Cup (@TheChampions – X)

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres?

Recuerda que la final de la Concachampions se juega a partido único desde hace unos años, en casa del equipo mejor clasificado según su desempeño en el torneo.

Ese equipo es Toluca, que superó a Tigres por diferencia de goles, por lo que la final de la Concachampions se disputará en el Estadio Nemesio Diez.

¿Cuándo? Se juega el sábado 30 de mayo a las 17:00 horas, apenas un rato después de que PSG y Arsenal definan al campeón de la Champions League (inserte meme de “ya se divirtieron los niños, ahora le toca a los adultos”).

Foto: Concacaf Champions Cup (@TheChampions – X)

¿Dónde ver la final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres?

Como todo el torneo, la final de la Concachampions pasará por la señal de FOX Deportes. Puede ser en su canal de televisión de paga, a través de streaming en FOX One o en ambas; la cadena lo anunciará después y acá te confirmamos el dato oportunamente.

Recapitulemos:

¿Cuándo es la final de la Concachampions? Sábado 30 de mayo.

¿A qué hora juegan Toluca vs Tigres? 17:00 horas.

¿Dónde ver la transmisión? En FOX Deportes y FOX One.

Un boleto al Mundial de Clubes 2029 en juego

Vale mucho la pena recordar lo que está en juego en esta final. Toluca y Tigres buscan un boleto tanto a la Copa Intercontinental 2026 (donde el campeón de Concacaf enfrenta al de la Libertadores), como un lugar en el Mundial de Clubes 2029 (que ya tiene varios invitados).

Para Toluca también representa la posibilidad de ponerle fin a una sequía de 23 años sin ganar la Concachampions, pues su último título data del 2003 contra Monarcas Morelia. Tigres busca su segundo título en la historia, luego del obtenido en 2020.

Foto: Club Tigres (Facebook)

Nos espera una reedición de aquella emocionante final del Apertura 2025, donde Toluca venció a Tigres en una serie de penales memorable. ¿Se repite la historia o ahora sí le toca a los felinos?