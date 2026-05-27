Lo que necesitas saber: Alejandro González Iñárritu se le fue con todo a la FIFA por organizar el Mundial 2026 en tres países y por el costo de los boletos

Alejandro González Iñárritu no se guardó nada al criticar el Mundial 2026. ¿Por qué? Opina que la FIFA se pasó de lanza con eso de organizarlo en tres países, lo cual calificó como avaricia.

Especialmente porque considera que el precio de los boletos es una total grosería, ya que no permite que la gran mayoría de mexicanos y mexicanas asista al torneo como en anteriores copas del mundo.

Alejandro González Iñárritu / Foto: El Colegio Nacional (@ColegioNal_mx – X)

Alejandro González Iñárritu critica fuerte la organización del Mundial 2026

Pasa que Alejandro González Iñárritu habló con Reforma y otros medios tras ser integrado a El Colegio Nacional, y entre otros temas, le preguntaron sobre el Mundial 2026.

Para empezar, dijo lo que mucha gente ha pensado a medida que se acerca el 11 de junio… ¿Por qué no se siente un ambiente mundialista? Y fue entonces cuando criticó gacho eso de armar el Mundial 2026 en 3 países, donde ha México le tocan poco más del 10% de los partidos (13 de 104).

“Es triste, la verdad. Estaba platicando con Villoro, que es el experto, y le digo que no siento ningún ambiente mundialero y él está de acuerdo. Porque hay muy pocos partidos en México. El haber dispersado un Mundial en tres países me parece, otra vez, algo de avaricia de la mafia de la FIFA”.

Alejandro González Iñárritu / Foto: El Colegio Nacional (@ColegioNal_mx – X)

Costo de los boletos para el Mundial es una grosería: Alejandro González Iñárritu

El cineasta recordó que pudo asistir al juego donde Maradona inmortalizó la ‘Mano de Dios’, en México 86, a pesar de que su padre no tenía mucho dinero en ese entonces, algo que resulta imposible en este Mundial 2026 por el alto precio de los boletos.

Eso, considera, refleja cómo los actuales organizadores le quitaron el futbol a la gente, además de bajarle el nivel al aumentar el torneo a 48 selecciones, una crítica que otras figuras como Alberto Lati han externado.

“FIFA cobró tres veces un Mundial… El costo de los boletos me parece una grosería, ahorita el más barato es de 10 mil o 20 mil pesos. ¿Quieres llevar a tus hijos? Es una barbaridad. Me parece que le han quitado al mundo un gusto popular que se robaron”.

Aunque ojo, no solamente se le fue con todo a FIFA por el Mundial 2026, también a las televisoras por tener que contratar un paquete para ver los partidos: “Ahora para verlo en televisión tienes que pagar. Antes era una celebración de un país orgulloso de recibir al mundo, había una alegría, un orgullo; ahora dividido en tres países, me parece una mala decisión de los que manejan el mundo, de los corporativos”.