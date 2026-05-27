Lo que necesitas saber: El México vs Australia se juega el sábado 30 de mayo a las 20:00 hrs en el Rose Bowl de Pasadena, California.

La Selección Mexicana ya está lista para enfrentarse a Australia en su penúltimo partido amistoso antes del Mundial 2026. Lo mejor de todo es que Javier Aguirre ya podrá contar con Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez, quienes ya se integraron a la concentración.

Este es el último partido para que el ‘Vasco’ defina su convocatoria final y despeje todas sus dudas, pues tendrá que presentar la lista antes del 1 de junio. Eso quiere decir que, para el juego contra Serbia del 4 de junio, ya tendrá solo a los 26 elegidos de esa prelista de 55.

Fotografía @Chivas vía X

México vs Australia: Fecha, horario y transmisión

El México vs Australia se juega el sábado 30 de mayo a las 20:00 hrs en el Rose Bowl de Pasadena, California. Y ya se la saben, la transmisión va por Canal 5 de Televisa y por el Canal 7 de TV Azteca. Ustedes elijan la que más les guste, aunque Sheinbaum diga que no.

Partido Fecha y horario Transmisión Sede México vs Australia Sábado 30 de mayo

20:00 hrs Canal 5

Canal 7 Rose Bowl

Pasadena, California

Ese mismo sabadito, pero por la mañana, tendremos la final de la Champions League entre el Arsenal vs PSG, por la tarde se viene la final de la Concachampions entre Toluca vs Tigres. Así que tendremos muuuucho futbol, para que organicen algo con su familia o amigos.

Captura de pantalla

Después de Australia, México se enfrentará a Serbia el 4 de junio, ya con los 26 jugadores en el Estadio Nemesio Diez, casa del Toluca.