Lo que necesitas saber: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que le exigió a la cancillería entregar una nota de protesta a Estados Unidos por la situación que vivió el joven.

Estas son de las notas más nos cuesta contarte. El caso de Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano que se quitó la vida mientras estaba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Lo que más ha llamado la atención de toda la situación es que minutos antes de su suicidio, el joven pidió ayuda psicológica e incluso solicitó una llamada a su madre… pero solo fue ignorado.

Foto: Shuterstock

Suicidio de Brayan Rayo mientras se encontraba bajo custodia del ICE

Vamos paso a paso. Mediante redes sociales está circulando el caso de Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano de 27 años que se quitó la vida mientras se encontraba en un centro de detención del ICE.

Aunque todo esto ocurrió el 8 de abril de 2025, el caso está siendo tendencia en redes debido a que se reveló lo que sucedió durante las horas previas a su suicidio.

Resulta que el joven se quitó la vida mientras esperaba atención psicológica que él mismo había solicitado. Lo más desafortunado de todo es que durante horas estuvo pidiendo y hasta suplicando para tener una llamada con su madre…

Pero simplemente fue ignorado. Según las autoridades, esto ocurrió porque en ese entonces Brayan tenía COVID-19 y debía estar aislado (vaya justificación…)

Presidente de Colombia pide presentar nota de protesta ante Estados Unidos

El suicidio del joven y la falta de atención por parte de las autoridades han llegado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien le exigió a la cancillería entregar una nota de protesta a Estados Unidos.

“La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos. Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón”, se lee en el post.

De momento, Estados Unidos no ha dado su postura al respecto. Aunque eso sí, la muerte de Brayan Rayo puso sobre la mesa un tema que parece ir en aumento: los suicidios en centros de detención del ICE.