Estos son los 29 atletas que conformarán el Equipo Olímpico de Refugiados en Tokio 2020

Ya solo faltan 45 días para que arranquen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y uno de los últimos detalles en los preparativos, fue la presentación del Equipo Olímpico de Refugiados, que corrió por cuenta del Comité Olímpico Internacional (COI).

29 atletas de 11 países diferentes, fueron elegidos de un grupo de 55 deportistas. En la Ceremonia de Apertura del 23 de julio, el grupo desfilará después de Grecia y durante toda la justa portará la bandera olímpica en 12 disciplinas.

La primera edición que contó con el Equipo Olímpico de Refugiados fue Río 2016, conformado por solo 10 atletas; 6 de ellos repetirán en Tokio 2020. Entre ellos se encuentra la abanderada Rose Lokonyen, quien se especializa en atletismo.

Abdullah Sediqi: Originario de Afganistán, emigró a Europa hace 4 años. Después de caminar hasta 12 horas por día y superar cualquier adversidad que encontró, se estableció en Wilrijk, barrio ubicado en Amberes, Bélgica.

Dina Pouryounes Langeroudi: Salió de su natal Irán en 2015, con los Países Bajos como destino. Ahí abrazó al deporte como su gran pasión y ya presume varias medallas. Se posicionó como la número 3 del mundo en la categoría de -49 kilogramos y se ha colgado 34 preseas.

Kimia Alizadeh Zenozi: Comenzó su carrera en Irán y llegó a Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos de la Juventud e incluso fue medallista de bronce en Río 2016. Sin embargo, en enero de 2020 buscó refugio en otra nación y se dijo “una de los millones de mujeres oprimidas” en su país natal. Hoy vive en Nuremberg, Alemania, junto a su esposo.

Masomah Ali Zada: Nació en Afganistán, pero ante la invasión de los talibanes en 1996, su familia se trasladó a Irán y ahora entrena/estudia en Francia. Aunque desde pequeña recibió insultos por ser ciclista, nada la detuvo y ahora pelea por cumplir sus sueños, así como por los derechos de las mujeres.

Ahmad Baddredin Wais: Ciclista de ruta oriundo de Siria, huyó a Suiza en 2014 tras estallar la guerra. Ya participó en 4 Mundiales de la Unión Ciclista Internacional (UCI), así como en los Juegos Mediterráneos de 2018 y el Campeonato Asiático de 2019.

La delegación judoca es la segunda más grande en el Equipo Olímpico de Refugiados. Estará encabezada por Popole Misenga, quien también acudió a Río 2016, encontró hogar en Brasil y ahí formó su propia familia.

El abanderado en la Ceremonia de Clausura de hace 5 años estará acompañado por Ahmad Alikaj, Javad Majoub, Muna Dahouk, Nigara Shaheen y Sanda Aldass.

Aker Al Obaidi: Este joven iraquí practica lucha desde que tenía 6 años de edad, pero cuando cumplió 14 el Estado Islámico llegó a su ciudad y salió del país. Reside en Austria, estudió alemán, trabajó como pintor y ahora también trabaja con grupos de niños.

Alaa Maso: Nació en Siria y el deporte fue su escape ante las problemáticas que rodeaban a toda la población. Se enteró del Equipo Olímpico de Refugiados a través de su amigo y atleta Yusra Mardini, pero salió de su país desde 2015 ante el incremento de los conflictos y las pocas posibilidades para entrenar; ahora reside en Alemania.

Yusra Mardini: Huyó de Siria en agosto de 2015 y va por su segunda participación en Juegos Olímpicos. Con 22 años de edad, asegura que el deporte le cambió la vida, pues salió de su país en barco, autobuses y a pie, incluso con el apoyo de contrabandistas.

When people say you can’t do it , prove them wrong. pic.twitter.com/wlFrZ1JkDn

— Yusra Mardini (@YusraMardini) August 12, 2016