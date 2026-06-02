Lo que necesitas saber:

La regla de FIFA indica que cada selección debe llevar una numeración del 1 al 26

Ya sabemos los números que utilizarán los 26 jugadores de México convocados al Mundial, así como el nombre que llevarán en el dorsal y aquí hay dos curiosidades, ya que por lo general los futbolistas portan la inicial y apellido, sin embargo en el caso de Raúl Jiménez y Orbelín Pineda no se llevara a cabo esta “regla” por segundo Mundial consecutivo. 

Raúl Jiménez y Orbelín Pineda van sin apellido 

No era una sorpresa que el número 9 fuera para Raúl Jiménez, sin embargo, el delantero del Fulham no llevará el apellido en el dorsal como casi el resto de sus compañeros, sino que simplemente va con el nombre de pila, al igual que en Qatar 2022: Raúl. 

Raul Jiménez, número 9
Raul Jiménez, número 9 / IG de Raúl Jiménez

Orbelín Pineda va en el mismo camino. El jugador del AEK Atenas portará el número 17, el mismo que usó en Qatar 2022 y en lugar de portar el apellido en el dorsal simplemente usará “Orbelín”. 

Álvaro Fidalgo, jugador del Betis, y quien obtuvo la nacionalidad mexicana a inicios del 2026, usará el número 8, y en la playera no llevará inicial, simplemente su apellido. 

¿Quién es el número 10 en la Selección Mexicana?

El número 10 lo portará Alexis Vega, jugador del Toluca, y quien también usó estos dígitos en Qatar 2022. 

Números jugadores selección mexicana
Números jugadores selección mexicana

Todos los números de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 

NúmeroJugador
1Raúl ‘Tala’ Rangel
2Jorge Sánchez
3César Montes
4Edson Álvarez
5Johan Vásquez
6Erik Lira
7Luis Romo
8Álvaro Fidalgo
9Raúl Jiménez
10Alexis Vega
11Santiago Giménez
12Carlos Acevedo
13Guillermo Ochoa
14Armando González
15Israel Reyes
16Julián Quiñones
17Orbelín Pineda
18Obed Vargas
19Gil Mora
20Mateo Chávez
21César ‘Chino’ Huerta
22Guillermo ‘Memote’ Martínez
23Jesús Gallardo
24Luis Chávez
25Roberto Alvarado
26Brian Gutiérrez

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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