Lo que necesitas saber: "Mr. DeepFakes" es un sitio dedicado a crear y compartir videos e imágenes sexuales utilizando el rostro de famosas e incluso de personas comunes sin su consentimiento.

Tal parece que Black Mirror ya nos alcanzó. Y es que la inteligencia artificial ha sido de gran ayuda para muchas personas, sin embargo, no todo es color de rosa, pues también hay quienes utilizan esta tecnología para crear material sexual sin autorización.

En los últimos días este tema se volvió tendencia luego de que Paris Hilton decidiera darle voz a un caso bastante turbio.

La empresaria y socialité publicó hace una semana la docuserie “Searching for Mr. Deepfakes”, una producción realizada en conjunto con la periodista Laurie Segall y el equipo de Mostly Human Media.

La serie está compuesta por 14 videos de alrededor de dos minutos cada uno en TikTok y documenta una investigación que busca desenmascarar a quien consideran uno de los hombres más peligrosos de internet.

Todo comienza cuando se le informa a la periodista sobre la página “Mr. DeepFakes”, un sitio dedicado a crear y compartir videos e imágenes sexuales utilizando el rostro de famosas e incluso de personas comunes sin su consentimiento.

Muchas de las personas afectadas ni siquiera sabían que ese material existía. Algunas se enteraron por conocidos y otras al buscar su propio nombre en internet.

La investigación duró alrededor de tres años y tomó fuerza cuando un investigador de Países Bajos se puso en contacto con Laurie Segall. A partir de ahí comenzaron a seguir pistas que las llevaron hasta David, un farmacéutico de 35 años que vive en Toronto, Canadá, casado y con un hijo, a quien la investigación señala como el responsable detrás de la plataforma.

Foto: ParisHilton

Cuando David se percató de que estaba siendo investigado, comenzó a borrar toda su información digital. Aun así, los investigadores lograron reconstruir suficiente información para continuar con el caso pues hoy en día difícilmente logras eliminar por completo algo de internet.

Y es que pocos imaginarían que alguien con una vida aparentemente común, un empleo estable y viviendo en una tranquila zona residencial pudiera estar vinculado a una plataforma que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Tras llamadas, visitas a la casa de sus padres e incluso intentos de contacto en su domicilio, fue en su lugar de trabajo donde Laurie finalmente logró encontrarlo. Sin embargo, el hombre evitó responder las preguntas y rápidamente entro al hospital para evitar más cuestionamientos.

Más tarde salió por una puerta alterna para evitar cualquier contacto con la periodista. Aunque actualmente ya no trabajaría en ese lugar, la información que tiene la periodista señalan que continúa viviendo en Canadá.

Tras siete años de actividad, la página Mr. DeepFakes dejó de estar disponible. Sin embargo, la docuserie deja claro que el cierre del sitio no significa el fin del problema, pues actualmente existen otras plataformas y herramientas capaces de generar este tipo de imágenes y videos.

De hecho, uno de los puntos más preocupantes que expone la serie es que, en muchos casos, las leyes aún no avanzan al mismo ritmo que la tecnología, lo que dificulta que los responsables enfrenten consecuencias legales.

Es ahí donde Laurie Segall busca que el caso trascienda más allá de internet. Y es que los deepfakes no son exclusivos de una sola página, pues actualmente cualquier persona con acceso a ciertas herramientas puede generar este tipo de material en cuestión de minutos.

Por ello recurrió a Paris Hilton para ayudar a visibilizar el problema y presionar para que existan leyes que castiguen de forma efectiva estas prácticas y eviten que más personas se vean afectadas.

Hilton cuenta con alrededor de 12.1 millones de seguidores en TikTok, por lo que la intención es que la conversación alcance a la mayor cantidad de personas posible.

Además, la socialité compartió que ella misma fue víctima de una experiencia similar cuando en 2004 se filtró un video íntimo suyo sin su consentimiento cuando tenía apenas 19 años. Paris ha descrito ese episodio como una forma de violencia digital que la marcó profundamente y que, asegura, influyó en su decisión de sumarse a esta investigación.

Foto: ParisHilton

Ahora, como madre, afirma que busca impulsar cambios que permitan construir un entorno digital más seguro para las futuras generaciones.

Y aunque la historia detrás de “Mr. DeepFakes” parece sacada de una serie de ciencia ficción, la realidad es que el problema cada vez se ha hecho más grande y son más las voces que exigen regulaciones para evitar que la inteligencia artificial siga siendo utilizada para vulnerar la privacidad de miles de personas.