¡Fracasotote! 4 puntos para entender la crisis del Tottenham de Antonio Conte

Una estocada más al Tottenham de Antonio Conte llegó en la FA Cup, pues el Middlesbrough los echó en tiempo extra del torneo más longevo del futbol. A pesar de jugar con la mayoría de los titulares, los ‘Spurs’ nada más no levantan cabeza.

Sí, han tenido resultados destacados como la reciente victoria ante el Manchester City como visitante, pero si algo a caracterizado la etapa de estratega italiano al frente del Tottenham son esas subidas y bajadas de juego que han tenido como equipo.

Antonio Conte parecía ser la solución perfecta después de que Nuno Espirito Santo no tuviera las armas suficientes para llevar al Tottenham al siguiente nivel, peeeeeeeeeeeeeeeeeero, el tiro les está saliendo por la culata porque el estretega italiano tampoco levanta el vuelo.

El Tottenham está prácticamente eliminado de toda competencia que disputó. De la Conference League, los echaron por temas de COVID-19 y sin jugar, de la Carabao Cup fueron eliminados en semifinales y el Middlesbrough se encargó de poner uno de los últimos clavos en su tumba.

La cosa es que, en la Premier League, el equipo tampoco camina como debería en cuanto a la plantilla que tiene. La calidad de los jugadores es indudable y Antonio Conte como DT ya probó en Inglaterra que puede ser campeón, así que, la crisis está fuerte en el Tottenham.

4 puntos para entender la crisis futbolística del Tottenham

Hugo Lloris y la portería del Tottenham

Hugo Lloris no ha tenido un bajón de juego considerables como para pensar que en él recaen todos los problemas que tiene el Tottenham como equipo, pero sí ha tenido errores puntuales desde la llegada de Antonio Conte y que no se malinterpreta, ha dejado varias veces su portería en ceros, pero no ha sido suficiente.

En la etapa de Conte al frente de los ‘Spurs’, Hugo Lloris ha estado en 20 partidos de 24 posibles y aunque tiene sólo cinco partidos sin conceder gol (cuatro victorias y un empate), en el resto de los encuentros le han hecho 25 goles, que han costado puntos y triunfos importantes.

Mala racha contra el Big Six

Cinco son los partidos en la era de Antonio Conte, en que el Tottenham se ha medido contra el Big Six de la Premier League (Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool y el otro son ellos). Los ‘Spurs’ tienen muy mala racha contra estos equipos.

Sólo ha ganado uno en contra del Manchester City, empató uno contra el Liverpool y perdió tres contra el Chelsea (dos de Carabao Cup y otro de Premier League). Le restan dos encuentros contra el Big Six y son duelos directos por la cima de la tabla ante ManUtd y los ‘Reds’.

Harry Kane no está en su mejor momento como goleador del Tottenham

Es la estrella del equipo y los rumores de su salida al Manchester City a inicio de temporada y que no se concretara el fichaje, le pesaron mucho a Harry Kane, pues no regresó siendo el mismo goleador que fue en campañas pasadas para los ‘Spurs’.

Esta temporada, contando todos los torneos, tiene solamente ocho goles y tres asistencias en 24 partidos jugados. Le restan 12 encuentros, pero se ve complicado que pueda alcanzar a su temporada más baja en el Tottenham que fue de 17 goles en la 2018-2019.

Mercado invernal de transferencias muy pobre

Dinero han demostrado que tienen, pero tampoco han hecho las contrataciones adecuadas para el club. Solamente en la era de Antonio Conte al frente del Tottenham han llegado dos jugadores y se fueron cuatro, algo que no les resultó nada bueno.

Dejan Kulusevski y Rodrigo Bentancur llegaron desde la Juventus, el primero se ha mostrado bien con el equipo, pero el uruguayo ya vio su primera lesión. Las salidas fueron Bryan Gil, un revulsivo en ataque; Tanguy Ndombele, un borrado del DT italiano; Gio Lo Celso, un mediocampista probado, aunque no titular, y Dele Alli, un proyecto que no despegó.

La cuestión es que no se equiparan las salidas con las llegadas y no hablamos sólo de la cantidad, sino de la calidad; algo que tiene al Tottenham de Antonio Conte fuera de las tres copas que disputa y fuera de los lugares de puestos europeos en la Premier League.