Los 5 posibles equipos que podrían fichar gratis a Ousmane Dembélé

Un día las cosas pintan bien en Barcelona con la llegada de Ferran Torres y al otro, todo se derrumba con la no renovación de Ousmane Dembélé, por lo menos hasta este 29 de diciembre. El 1 de enero, es libre de negociar con el equipo que él quiera, similar a Messi.

Parecía que las negociaciones iban por buen puerto entre la directiva del Barcelona y Ousmane Dembélé, pero esta historia dio un giro de 360° y no dejó bien parado al conjunto culé. El francés se reunió con parte de los señores de pantalón largo del club.

Más tensión que solución, ese es el resumen de la junta que tuvieron y el futuro cercano inmediato de Ousmane Dembélé está más fuera del Barcelona, que dentro del Camp Nou junto a Ansu Fati, Ferran Torres, Pedri, Gavi y demás.

No es fácil hacerse a la idea de dejar ir a Dembélé, pues el Barcelona aún tiene un par de días para negociar un nuevo contrato para el francés. Lo quieren retener para no perder 135 millones de euros que gastaron en él, no sería un negocio nada redituable.

5 equipos que podrían fichar gratis a Ousmane Dembélé

Manchester United

Uno de los equipos interesados en fichar a Ousmane Dembélé desde hace unos cuantos mercados de fichajes, pero no habían logrado nada con la directiva del Barcelona. El equipo sigue teniendo muchos problemas en la Premier League, no está en puestos de Champions.

La llegada de Dembélé sería un plus para que la plantilla tenga un alza en la calidad, además, sería un complemento ideal para Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford y Mason Greenwood. Es uno de los principales candidatos a llevarse al francés.

Juventus

Otro de los equipos que necesita un jugador que pueda ayudar a salir del bache en el que se encuentran y Ousmane Dembélé sería ese jugador para la Juventus. Necesita un golpe de calidad en la plantilla porque nada más no ve la hora de subir en la Serie A.

El dinero no sería problema alguno, el salario tampoco porque la Juventus en uno de los equipos que mejor gestiona este tema y tendrían suficiente para ofrecerle a Dembélé. Además, sería un plus que seguiría jugando Champions League.

Arsenal

Uno de los equipos que es menos favorito para llevarse a Ousmane Dembélé, pero el Arsenal ha estado pendiente en el Barcelona. A Coutinho lo querían a préstamo, pero con la opción del francés a coste cero, sería una opción ideal para los ‘Gunners’.

En el Arsenal se está cocinando un proyecto bastante favorecedor, esta temporada no están en competiciones europeas, pero le han armado un conjunto bastante competitivo a Mikel Arteta para regresar a la Champions y Dembélé sería la cereza en el pastel.

PSG

La posible salida de Kylian Mbappé sería uno de los factores para regresar a Ousmane Dembélé a su país natal y es que el PSG no vive sus mejores momentos futbolísticos y han sufrido por momentos con las lesiones, por lo que un revulsivo sería el francés.

Lo único malo para el conjunto parisino es que la posible llegada de Dembélé sería una sobre población de delanteros. Mauro Icardi tendría menos oportunidades cada vez y tendrían que buscar una salida en el mercado invernal.

Internazionale Milano

El campeón de la Serie A quiere reforzar la plantilla y aunque no lo necesita del todo, nadie rechazaría a un talento como el de Ousmane Dembélé. Sería un golpe mortal al resto de la competencia, la posible llegada del francés con los nerazzurros.

Están pasando por la Serie A caminando, como diría el buen Ricardo La Volpe, pero en Europa siguen sufriendo, por lo que Dembélé ayudaría a Inzaghi a levantar la calidad para las competencias continentales, que se le han negado al Inter.