¡Pura rivalidad, puro odio! Las 5 trilogías más importantes en la historia de UFC

Brandon Moreno tiene una nueva cita con la historia en el octágono de la UFC. Ya tiene en su poder el cinturón de la categoría mosca y enfrentará a Deiveson Figueiredo en la primera defensa de su campeonato, en lo que será también, la tercera pelea entre ellos.

Sí, ninguno de los dos peleadores es tan mediático como otros ni son esos personajes trash-talkers como Conor McGregor, Henry Cejudo o Anderson Silva, pero las peleas entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo han sido de las mejores técnicamente hablando.

En la primera pelea entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo se dieron con todo, fue una absoluta guerra en la que el brasileño se llevó el campeonato de la división mosca. La revancha sería algunos meses después y esta vez, el mexicano se aseguraría de no dejar la decisión en manos de los jueces y lo sometió.

Este sábado 22 de enero se vivirá la trilogía entre Brandon Moreno, esta vez como campeón de la división y Deiveson Figueiredo como retador al campeonato. La única diferencia, es que esta vez hubo algunas declaraciones fuertes antes de la pelea, dejaron el respeto fuera de la trilogía.

Deiveson Figueiredo durante la conferencia de prensa, trató de atacar verbalmente a Brandon Moreno, pero, el mexicano no entró en el juego y con su personalidad le dio la vuelta a la situación, pero que eso no los engañe, no le dicen “el bebé asesino” por nada y en el octágono es otra persona diferente.

Las 5 trilogías más importantes en la historia de la UFC

Caín Velasquez vs Junior Dos Santos

En un lapso de tres años, Caín Velásquez y Junior Dos Santos se enfrentaron un total de tres veces. La primera pelea fue para el brasileño, cuando el mexicoamericano dominaba la escena de los pesos pesados y le arrebató el cinturón en unos cuantos segundos.

El segundo enfrentamiento era inevitable y Caín se cobró aquella primera derrota con una golpiza que le propinó a Junior Dos Santos, prácticamente lo desfiguró y perdió el brasileño le regresó el campeonato. Para la tercera pelea, Velasquez dominó a JDS y lo terminó noqueando.

Matt Hughes vs GSP

Antes de que la UFC fuera un fenómeno global, Matt Hughes y George St Pierre estaban en una de las mejores rivalidades de las artes marciales mixtas. Hughes dominaba el peso wélter y le hizo pagar a GSP en la primera pelea su novatez con una llave de brazo con la que lo venció.

Se volverían a ver las caras, esta vez con GSP como campeón y Matt Hughes como retador y el resultado fue totalmente diferente. Con una patada a la cabeza, el canadiense acabó con su rival. En 2007, sería la última pelea entre ambos y George logró vencer a Hughes con la misma llave con la que perdió la primera pelea… una llave de brazo.

Conor McGregor vs Dustin Poirier

Una reciente y que ayudó a la UFC a llegar a nuevos espectadores. Conor McGregor estaba en pleno ascenso a mega estrella y en su camino se encontró a Dustin Poirier. Se vieron las caras en el octágono y el irlandés acabó en segundos con “The Diamond”, la rivalidad dejó mucha mala sangre entre ellos.

La revancha vino años después, pero sería diferente a lo que cualquier fanático de la UFC pensaba, porque Dustin Poirier no sólo venció a McGregor, sino que fue el primero en noquearlo. La trilogía era más que esperada y llegó, pero desafortunadamente Conor se rompió el pie, la victoria fue para Dustin, pero un tanto amarga por cómo se dio.

Urijah Faber vs Dominick Cruz

Sólo pudimos ver dos de las tres peleas en UFC, pero fue una de las rivalidades por las que la empresa se fijó en las categorías de peso más bajas. Todo comenzó en la empresa WEC donde Urijah Faber era la estrella y enfrentó a un joven Dominick Cruz y lo venció con una guillotina.

La rivalidad creció entre ellos, al punto de ambos decir que se odiaban de verdad y al final de la temporada The Ultimate Fighter, se tenían que enfrentar y Dominick Cruz salió victorioso por decisión. Una tercera pelea estaba asegurada y el resultado fue el mismo, Dominick con la mano en alto.

Randy Courture vs Chuck Liddell

Cuando se habla de auténticas leyendas en la UFC, se tiene que hablar de este par de arte marcialistas y es que su trilogía es más que recordada. La categoría de los pesos semipesados, no sería la misma sin las guerras que sostuvieron “The Natural” y el “Iceman”.

Randy Courture se llevó la primera victoria por nocaut, la segunda y la tercera fueron para Chuck Liddell y todas por la vía del cloroformo. Una rivalidad que catapultó a la UFC a una popularidad que hasta ese momento no conocía y con la que sólo soñaba.