Se sabe que llenar el álbum Panini de Qatar 2022 no es cosa sencilla, mucho menos cuando los precios de cada sobre se han elevado un poquitín, así que, hay que intercambiar las repetidas.

Claro que se puede llenar el álbum Panini solito, peeeeeeero, te va a costar un dineral, no lo decimos nosotros, lo dice un matemático y acá está la explicación de que, no es conveniente aventurarte a llenar todo el álbum tú solito.

La clave para llenar el álbum Panini más rápido y sin gastar tantos morlacos, son los intercambios de estampitas, algo que se puede complicar un poco si no tienes amigos que estén llenando el álbum.

Foto: Getty Images

Peeeeeeero, no te preocupes, porque en Sopitas.com te vamos a decir algunos lugares en la CDMX donde no importa si conoces a alguien o no, lo único que interesa son tus estampitas repetidas.

Así que, ve preparando tu lista de faltantes y acomodando las repetidas para que llegues a intercambiar y obviamente… llenar el álbum Panini de Qatar 2022.

10 lugares en la CDMX para intercambiar tus estampas del álbum Panini

Parque Líbano en Polanco

Para llegar a este intercambio de estampas, tendrás que dirigirte hacia el busto de Colosio, ahí estarán unos cuantos coleccionistas con todo para cambiar estampas del álbum Panini.

La dirección completa es: Av. Paseo de la Reforma 2, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX y el horario es entre las 11 y las 17:30 horas todos los miércoles.

Los sábados también puedes encontrar aficionados del álbum Panini en esta ubicación.

Foto: Especial

Centro de Coyoacán

Si eres más del sur, en el Centro de Coyoacán, para ser más específicos, en la fuente de Coyotes podrás conseguir tus estampas faltantes del álbum Panini.

La dirección es: Parque Centenario, Coyoacán TNT, Coyoacán, 04000 Ciudad de México, CDMX. Los miércoles podrás encontrar a los coleccionistas de 11 a 17:30 horas.

Foto: Especial

Parque La Mexicana Santa Fe

Para nuestros amigos de Santa Fe, también hay intercambios por su zona y los coleccionistas se ubican frente a las fuentes y los restaurantes del parque.

Esta es la dirección: Av. Luis Barragan 505, Santa Fe, Lomas de Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, 01219 Ciudad de México, CDMX. También, todos los miércoles de 11 a 17:30 horas.

Foto: Especial

Reforma

En la glorieta del metro Insurgentes por la entrada de Génova podrás obtener las repetidas de alguien más para poder llenar tu álbum Panini de Qatar 2022.

Aquí te dejamos la dirección: Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX. Al igual que las otras sedes, los miércoles es la fecha con horario de 11 a 17:30 horas.

Foto: Especial

Alameda del Sur

Coapita la bella también tienen una gran parte de coleccionistas y en la Alameda de Sur, justo en las escaleras del kiosco frente al asta bandera son los cambios, y sí, también son los miércoles de 11 a 17:30 horas.

La dirección es: Canal de Miramontes S/N, Coapa, Parque Alameda del Sur, Coyoacán, 04929 Ciudad de México, CDMX.

Foto: Especial

Bellas Artes, el lugar clásico de intercambios Panini

Frente al histórico monumento de la CDMX, puedes conseguir tus faltantes del álbum Panini de Qatar 2022 y de muchas más ediciones, por si te faltó alguna, porque todos los sábados están en esta ubicación.

A partir de las 11 horas, podrás encontrar a varios coleccionistas intercambiando estampitas. La dirección es: Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX.

Foto: Especial

YA NO TIENES PRETEXTOS PARA NO LLENAR TU ÁLBUM PANINI DE QATAR 2022