Las 8 curiosidades de Robert Lewandowski, ganador del Premio The Best por segunda vez

Honor a quien honor merece y nadie en el futbol se lo merece más que Robert Lewandowksi, quien lleva varios años siendo uno de los mejores jugadores del mundo. El polaco se lleva por segundo año consecutivo el Premio The Best a mejor jugador varonil.

Después de una temporada magnífica con el Bayern Munich y un sextete, Robert Lewandowski ganó el segundo de estos galardones, superando en las votaciones a un tal, Lionel Messi.

Foto: Getty Images

En esta temporada lleva la cantidad de 32 goles en 26 partidos jugados, un ritmo goleador más que impresionante, pero ya es normal para Robert Lewandowski. En la temporada pasada jugó 29 partidos y marcó 41 goles, algo simplemente espectacular.

Razones para que haya ganado el The Best sobran, nadie duda de la calidad del polaco y aunque con su Selección está luchando constantemente por avanzar a las siguientes rondas en Eurocopa y en Copa del Mundo, este 2022 estará en el repechaje para Qatar 2022.

No ha tenido una carrera sencilla, pero su trabajo y ética profesional lo han llevado desde el Lech Ponan en su país, hasta pelear un puesto con el Borussia Dortmund y ahora, ser el centro delantero titular del Bayern Munich y The Best, por si le faltaba algo a Robert Lewandowski.

Curiosidades en la vida de Robert Lewandowski

1. El gen del deporte vienen de familia para el polaco

Su éxito no es casualidad, pues su familia siempre estuvo ligada al deporte y al triunfo. Su padre fue campeón de judo y, por si fuera poco, también logró ser futbolista profesional. Su madre, practicó voleyball profesional con el equipo AZS Warsawa.

2. Además del futbol, Robert Lewandowski tiene un gusto por los pasteles

¿Quién no disfruta una buena rebanada de pastel? La respuesta es todos y Robert Lewandowski sabe que no puede darse esos gustos en la actualidad, pues lleva una dieta rigurosa. Pero cuando era un niño, su madre lo motivaba a hacer goles prometiéndole una rebanada de pastel.

3. El ‘Fallagoles’

Cuesta creerlo, pero la afición del Borussia Dortmund en algún momento lo llegó a apodar de esa manera porque al inicio de su carrera en Alemania, no tenía tan fina la puntería de cara a marco. Fue cambiando eso con el paso de los años y tiempo después vacunaría en repetidas ocasiones al Dortmund.

4. Estudios relacionados con el deporte

Robert Lewandowski siempre supo que el deporte es lo suyo, es jugador profesional y tiene una carrera prodigiosa, pero fuera de las canchas, estudió algo referente al deporte y es licenciado en Educación Física y Deporte por la Wyższa Szkoła de Varsovia. Con un poco de ego, el polaco escribió su tesis sobre su propia carrera y cómo mejorar su físico.

5. Robert Lewandowski tiene su propia marca

Aunque no es tan comercial como Cristiano Ronaldo o algunos otros futbolistas, Robert Lewandowski es un empresario que cuenta con marca propia. A su nombre se venden barritas de muesli, crema de avellanas, galletas, café y hasta tiene colaboraciones con el juego de cartas UNO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robert Lewandowski (@_rl9)

6. Lo recomendaron para el Barcelona

Cuando aún jugaba en Polonia, uno de sus entrenadores fue José María Bakero, leyenda de los culés. Este DT lo recomendó a la directiva del Barcelona, pero como no tenía tanto renombre, prefirieron fichar a David Villa. La de topes que se habrán dado esos que le cerraron la puerta.

7. Robert Lewandowski encantado de conocer al Papa Francisco

Es católico practicante, es por eso que en 2014 estaba más que emocionado por conocer al Papa Francisco y tuvo la oportunidad de hacerlo después de un encuentro de Champions League ante la Roma. Tras el encuentro, el delantero del Bayern Munich visitó la Ciudad del Vaticano.

8. Cerca de la Premier League en 2010

Robert Lewandowski pudo llegar a la Premier League con el Blackburn Rovers en 2010, pero afortunadamente o desafortunadamente para él, no pudo viajar a Inglaterra para firmar el pase debido a una nube de ceniza y su vuelo fue cancelado. Cuando todo volvió a la normalidad, en lugar del Blackuburn, se decantó por el Borussia Dortmund.