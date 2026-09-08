Aaron Donald se retiró en 2024, pero regresa a la NFL con los Rams este año. Su coach decidió que no juegue la semana 1 vs 49ers en Australia

Lo que necesitas saber: Aaron Donald se retiró en 2024 pero regresó con los Rams, ahora solo necesita tiempo para adaptarse al equipo

Aaron Donald regresa con los Rams para la temporada 2026 de la NFL, pero tendremos que esperar un poco más para verlo de nuevo en acción. No estará en el primer partido del equipo, ese que van a jugar contra los 49ers en Australia.

Rams serán locales en el juego de NFL en Australia / Foto: NFL (Facebook)

Sean McVay confirma que Aaron Donald no jugará el Rams vs 49ers en Australia

Ya se venía diciendo que Aaron Donald podría no estar disponible para el juego de NFL en Australia, lo cual finalmente confirmó el entrenador en jefe de los Rams.

“Está haciendo un gran trabajo; creo que estará listo para jugar más pronto que tarde, pero estamos tomando la decisión que creemos que es mejor para él y para nuestro equipo… Ha afrontado esto de la manera correcta, pero habría sido una recuperación muy rápida”, declaró, según cita ESPN.

Y es que en Los Ángeles no quieren apresurar su regreso, y prefieren ahorrarle el viaje hasta Australia (de unas 14 horas más o menos). Porque no, Aaron Donald ni siquiera haría el viaje a Melbourne, donde los Rams recibirán a San Francisco.

Foto: NFL (Facebook)

No hay fecha para el regreso de Aaron Donald con Rams

Y por si te lo preguntas, no, Sean McVay no quiso adelantar si Aaron Donald estará con los Rams en la semana 2, cuando jueguen contra los New York Giants ya en Los Ángeles.

“Es un competidor formidable, quiere estar presente, quiere influir y generar un cambio positivo para nosotros. Pero creo que también entiende que es necesario un periodo de adaptación”, explicó el head coach.

Por cierto, recuerda que el juego de NFL en Australia, y varios más, se transmitirán en México a través de Netflix (aquí la lista completa de esos partidos).