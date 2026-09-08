Lo que necesitas saber:

La Selección Mexicana se juega la clasificación en este partido contra Argentina y habrá transmisión por televisión abierta

México vs Argentina siempre es un partido aparte en nuestro país. Si nos inventamos la rivalidad ya no importa, existe y ahora se trasladará al Mundial Femenil Sub-20.

Porque se viene un partido de vida o muerte para ambas selecciones en ese torneo. Las dos llegan con la misión de sacar el resultado o prepararse para regresar a casa tras la fase de grupos.

¡Partido imperdible en Polonia 2026!

¿Dónde ver a México vs Argentina en el Mundial Femenil Sub-20?
Foto: FIFA Women’s World Cup (Facebook)

¿Cuándo y dónde ver el México vs Argentina del Mundial Femenil Sub-20?

Ten a la mano el dato, pon una alarma y ve viendo cómo le vas a hacer para ver el juego desde la oficina o donde estés. México vs Argentina se juega el viernes 11 de septiembre a las 10:00 am.

Y no hay manera de perdérselo, porque pasará por televisión abierta.

  • ¿Cuándo es el México vs Argentina? Viernes 11 de septiembre
  • Horario del partido: 10:00 horas.
  • ¿Dónde ver? Por televisión abierta en Canal 9, así como por TUDN y ViX.
México pierde con Polonia en el Mundial Femenil Sub-20
México en el Mundial Femenil Sub-20

¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial Femenil Sub-20?

Aunque no es obligatorio, ganar es indispensable para que la Selección Mexicana pueda seguir soñando con trascender en el Mundial Femenil Sub-20.

México quedó con 1 punto en el grupo, por 6 de Polonia, 3 de Argentina y 1 de Benín. Si México gana asegurará el segundo lugar de grupo y la clasificación, pero en caso de empatar o perder, necesitará que Benín no sorprenda a Polonia para ver si clasifican como una de las mejores terceras.

No será fácil, pues Argentina le metió 8 a Benín.

¿Dónde ver a México vs Argentina en el Mundial Femenil Sub-20?
Foto: FIFA Women’s World Cup (Facebook)

AQUÍ te contamos a detalle todas las combinaciones necesarias, pero en concreto, es ganar o rezar por un milagro.

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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