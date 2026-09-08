Lo que necesitas saber:

Santi Giménez volvió a jugar Champions League, con el Porto, su nuevo equipo

¡Ya comenzó la Champions League! Real Madrid se presentó con triunfo 2-1 sobre el Inter de Milán, con ayuda de la defensa Azzurra y un oso de Jude Bellingham, además tuvimos actividad de mexicanos, con Álvaro Fidalgo y Santi Giménez, quienes entraron de cambio con el Real Betis y Porto, respectivamente. 

Acá tu resumen breve y conciso de lo que debes saber sobre la jornada de la Champions League.

Real Madrid en la Champions
Real Madrid en la Champions

Resultados Champions League

Resultados
Brujas 2-3 Aston Villa
AEK 1-0 LASK Linz
Real Madrid 2-1 Inter de Milán
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal
Porto 0-2 Manchester City
Lille 2-3 Real Betis

Lo que pasó en la Champions League

  • Santi Giménez entró de cambio con el Porto a los 72 minutos, frente al Manchester City, que ganó 2-0 con doblete de Erling Haaland.
Chaquito Giménez entró de cambio
Chaquito Giménez entró de cambio
  • Alvaro Fidalgo disputó su primer partido de Champions League al entrar de cambio a los 60 minutos con el Real Betis, que le ganó 3-2 al Lille, en Francia
  • Kylian Mbappé marcó el primer gol del Real Madrid en esta Champions League y con ello se convirtió en el quinto máximo goleador del torneo, junto a Raúl González, con 71. 
  • Real Madrid le ganó al Inter de Milán 2-1. Ambos goles cayeron con errores sabrosos del equipo italiano, principalmente del portero, Josep Martínez, quien quiso jugar en el área y Federico Valverde se lo chamaqueó. 
  • Jude Bellingham pudo hacer el 3-0, pero en lugar de ello se apuntó este osote.
  • En su partido contra Borussia Dormunt, Villarreal solo contó con 39 aficionados en el estadio
  • Konstantinos Karetsas, refuerzo del Borussia, tuvo que salir del partido de cambio por “problemas circulatorios”, informó el club, pero se indica que, dentro de lo que cabe, se encuentra bien.

Partidos para el miércoles 9 de septiembre

La actividad de la Champions League continúa este miércoles con la presentación del Barcelona y el duelo entre Arsenal y Napoli, donde juega Antonio Vergara, el futbolista de quien se dice tiene orígenes mexicanos.

Partidos Champions League
Partidos Champions League

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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