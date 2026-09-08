Lo que necesitas saber: Santi Giménez volvió a jugar Champions League, con el Porto, su nuevo equipo

¡Ya comenzó la Champions League! Real Madrid se presentó con triunfo 2-1 sobre el Inter de Milán, con ayuda de la defensa Azzurra y un oso de Jude Bellingham, además tuvimos actividad de mexicanos, con Álvaro Fidalgo y Santi Giménez, quienes entraron de cambio con el Real Betis y Porto, respectivamente.

Acá tu resumen breve y conciso de lo que debes saber sobre la jornada de la Champions League.

Real Madrid en la Champions

Resultados Champions League

Resultados Brujas 2-3 Aston Villa AEK 1-0 LASK Linz Real Madrid 2-1 Inter de Milán Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Porto 0-2 Manchester City Lille 2-3 Real Betis

Lo que pasó en la Champions League

Santi Giménez entró de cambio con el Porto a los 72 minutos, frente al Manchester City, que ganó 2-0 con doblete de Erling Haaland.

Chaquito Giménez entró de cambio

Alvaro Fidalgo disputó su primer partido de Champions League al entrar de cambio a los 60 minutos con el Real Betis, que le ganó 3-2 al Lille, en Francia

¡Al minuto 60 nuestro Maguito cumplió su sueño!



Álvaro Fidalgo entró por Isco en la victoria parcial del Betis contra el Lille en Francia y así disputa los primeros minutos de Champions en su carrera profesional.



¡Puro power mexicano en la competencia más grande de Europa!… — Sopitas (@sopitas) September 8, 2026

Kylian Mbappé marcó el primer gol del Real Madrid en esta Champions League y con ello se convirtió en el quinto máximo goleador del torneo, junto a Raúl González, con 71.

Mbappe score his first champions league goal this season for Real Madrid.

Back to back golden boots? pic.twitter.com/06rYah3tOQ — (@BIGYK001y) September 8, 2026

Real Madrid le ganó al Inter de Milán 2-1. Ambos goles cayeron con errores sabrosos del equipo italiano, principalmente del portero, Josep Martínez, quien quiso jugar en el área y Federico Valverde se lo chamaqueó.

El Inter Milán debería ser investigado por la UEFA, me niego a pensar que el Madrid tiene tanta suerte en la Champions hermano



pic.twitter.com/b0OLYTiSMk https://t.co/6HtrWO6jat — Manutinho. (@Manutinho_FCB) September 8, 2026

Jude Bellingham pudo hacer el 3-0, pero en lugar de ello se apuntó este osote.

Jude Bellingham with the worst miss in champions league history. pic.twitter.com/7QX4KLp6Iq — Kalshi Footy (@KalshiFooty) September 8, 2026

En su partido contra Borussia Dormunt, Villarreal solo contó con 39 aficionados en el estadio

Konstantinos Karetsas, refuerzo del Borussia, tuvo que salir del partido de cambio por “problemas circulatorios”, informó el club, pero se indica que, dentro de lo que cabe, se encuentra bien.

Partidos para el miércoles 9 de septiembre

La actividad de la Champions League continúa este miércoles con la presentación del Barcelona y el duelo entre Arsenal y Napoli, donde juega Antonio Vergara, el futbolista de quien se dice tiene orígenes mexicanos.