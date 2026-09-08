A tan solo unos días de que se cumplan 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York desclasificó miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad ocultaron que el aire en la zona cero era tóxico.

Lo que necesitas saber: La publicación de estos 170 mil archivos ponen fin a dos demandas de la organización 9/11 Health Watch contra la Nueva York por la total transparencia y la publicación de archivos sobre toxicidad del aire.

A tan solo unos días de que se cumplan 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, está circulando una nueva polémica… y es que el alcalde de Nueva York desclasificó miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad ocultaron que el aire en la zona cero era tóxico.

Atentado 11-S // X:@visegrad24 (captura de pantalla).

Documentos desclasificados revelan que NY ocultó toxicidad del aire tras atentados del 11-S

Así como lo leíste. Una nueva polémica acaba de surgir en torno al atentado del 11-S… para ser más específicos, sobre las acciones tomadas por el gobierno de Nueva York tras la caída de las Torres Gemelas.

Mediante redes sociales, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la publicación de 170,000 documentos que revelan que las autoridades de la ciudad ocultaron que el aire en la zona cero de los ataques era tóxico.

“Estos registros prueban lo que las familias y los primeros respondedores han sabido desde hace mucho: el gobierno de la Ciudad sabía que las condiciones alrededor de Ground Zero eran peligrosas —y sin embargo mintió a los neoyorquinos“, señala.

Archivos ponen fin demandas contra la ciudad…

“Miles pagan el precio por esto. Llevan las secuelas de ese día cada vez que luchan por respirar o visitan al médico. Más personas han muerto por enfermedades relacionadas con el 11/9 que las que fueron asesinadas en el mismo día”, señaló.

Tras la publicación de estos archivos, se pone fin a dos demandas de la organización 9/11 Health Watch contra la Nueva York por la total transparencia y la publicación de archivos sobre toxicidad del aire.

Seguramente una vez se revisen todos los documentos saldrá algo nuevo. Pero bueno, si tú quieres darte una clavada solo da clic aquí.