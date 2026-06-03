Lo que necesitas saber: Jardiné le dio un tricampeonato al América

André Jardine anda buscando chamba, pues la directiva del América decidió darle las gracias después de tres años, en los cuales el timonel brasileño construyó un tricampeonato, algo que ningún otro equipo ha conseguido en la Liga MX desde que se instauraron los torneos cortos.

A través de un comunicado, América confirmó la salida del estratega sudamericano, quien cayó eliminado en Cuartos de Final contra Pumas en la liguilla pasada.

André Jardine / Foto: MexSport

André Jardine quedó fuera del América

El Club América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el Club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas.



El Club reconoce ampliamente la dedicación, el compromiso y el trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el Director Técnico más triunfador del Club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico Tricampeonato de la Liga MX.

Jadine fuera del América

¿Por qué despiden a André Jardine?

Se dice y se cuenta que el despido de André Jardine en América se debe a la conformación de un nuevo organigrama en la directiva del club capitalino, el cual hizo un análisis sobre la continuidad del estratega y al final determinó cortar el contrato que estaba firmado hasta 2027.

A Jardine le habría pesado el irregular desempeño del equipo a lo largo del torneo del Clausura 2026, así como el fracaso en la Concachampions, uno de los principales objetivos del club azulcrema, que tiene en la mira la calificación al Mundial de Clubes.