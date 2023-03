¡Ya está decidido! La novela sobre el futuro de Aaron Rodgers finalmente se inclina hacia Nueva York. El QB ya dejó claro que su intención no es continuar con los Green Bay Packers, sino en los New York Jets.

Así tal cual, el mismísimo Aaron Rodgers ya habló sobre su futuro en la NFL y dice que no quiere seguir con los cabezas de queso. Su intención es jugar con los Jets la siguiente temporada, por lo que pide a Packers “hacer lo correcto” y aceptar su canje a Nueva York.

Este miércoles, 15 de marzo, Aaron Rodgers fue el invitado estelar en el podcast “The Pat McAfee Show” y fue ahí donde sentenció su futuro. Lo que dijo en el programa generó tal eco, que los propios Jets reaccionaron en redes sociales a su contundente mensaje.

De igual forma habló sobre cómo influyó su tan famoso aislamiento en la oscuridad para tomar una decisión así, pues incluso llegó a pensar en el retiro.

“ Me metí a la oscuridad pensando en mi mente 90 por ciento retirado, 10 por ciento regresando a jugar. Cuando salí de la oscuridad, algo cambió. No sé exactamente qué fue, pero algo cambió… hubo un pequeño cambio “.

Sobre los rumores, dimes y diretes de todas las condiciones que pondría Aaron Rodgers para llegar a los Jets, el todavía QB de los Packers lo negó. Al parecer el obstáculo es que Green Bay no quiere dejarlo salir tan fácil, así que les pide hacer lo correcto y ya hasta se anda despidiendo de los aficionados.

“No me he opuesto a nada. Se trata de la compensación que los Packers quieren recibir por mí, se están resistiendo. No hay malicia, no hay amargura hacia Green Bay. Pude ser el quarterback titular de los Packers por 15 años, así que los amo. Estoy tan triste como ustedes, pero nos volveremos a encontrar“.