Mayran Oliver, pentatleta mexicana en los Juegos Centroamericanos 2026, fue agredida mientras entrenaba en el Bosque de Ocotal, en la Ciudad de México y resultó con heridas en piernas, cuello y codo.

Lo que necesitas saber: Mayran ocupa el lugar 31 a nivel internacional en pentatlón moderno

Mayran Oliver, pentatleta mexicana en los Juegos Centroamericanos 2026, fue agredida mientras entrenaba en el Bosque de Ocotal, en la Ciudad de México y resultó con heridas en piernas, cuello y codo.

La agresión fue realizada por un hombre de entre 35 y 40 años de edad, de acuerdo con una publicación de la atleta originaria de Tultitlán, Estado de México, quien alertó a otras personas y deportistas que se ejercitan en el mismo lugar.

Mayran Oliver destacó en los Juegos Centroamericanos

La denuncia de Catherine Mayran Oliver

A través de su cuenta de Instagram, Oliver compartió imágenes de las lesiones provocadas por el agresor en el Ocotal, que es considerado como una extensión del Parque del Desierto de los Leones, en la alcaldía Cuajimalpa.

Catherine Mayran Oliver explicó que las agresiones sucedieron el jueves 17 de septiembre, a las 6:40 de la mañana, mientras entrenaba.

“Afortunadamente, logré liberarme rápidamente y ponerme a salvo, aunque sufrí algunas lesiones en la piel. Desconozco cuáles eran sus intenciones, pero lo ocurrido fue una situación de violencia que puso en riesgo mi integridad”

“Comparto mi experiencia para alertar a quienes entrenan o transitan por esta zona y para recordar que ninguna persona debería sentir miedo al practicar deporte, caminar o disfrutar de un espacio natural. Estemos atentos, cuidémonos entre nosotros y denunciemos cualquier conducta sospechosa”, indicó. “Te amo mi México, pero me dueles”.

Las lesiones de Mayran Oliver

Catherine Mayran Oliver, la pentatleta número 31 del mundo

Mayran Oliver ocupa el puesto número 31 del ranking mundial de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y durante los pasados Juegos Centroamericanos del Caribe de Santo Domingo 2026 obtuvo medalla de oro en la prueba de revelo mixto y plata en la prueba individual femenil.

Su hermana es Mayan Oliver, quien participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y busca emularla para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.